Mais de 600 famílias acreanas conseguiram limpar o nome em apenas um mês, um dado que chama atenção em meio ao cenário nacional de alta no endividamento. Em março, o Acre registrou queda de 0,4% no número de famílias com dívidas, segundo levantamento da Fecomercio Acre.

Ao todo, 604 famílias deixaram a lista de inadimplentes, reduzindo o total para 108.455 registros no estado. O resultado sinaliza uma melhora gradual na saúde financeira da população e acende um alerta positivo para o comércio local, que tende a se beneficiar com maior poder de consumo.

Na avaliação do governo, o desempenho está diretamente ligado a fatores como geração de emprego e regularidade no pagamento dos servidores públicos. A governadora Mailza Assis destaca que os salários pagos em dia e, em alguns casos, de forma antecipada —têm ajudado as famílias a se organizarem financeiramente.

Outro ponto citado é o avanço de obras públicas e o estímulo ao setor produtivo, que vêm ampliando vagas de trabalho formal no estado, especialmente na construção civil. A estratégia, segundo o Executivo, busca fortalecer a renda e reduzir a vulnerabilidade econômica.