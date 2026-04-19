19/04/2026
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Mais de 600 famílias saem das dívidas em um mês no Acre

Queda no endividamento em março contraria tendência nacional e anima cenário econômico no estado

Por Redação ContilNet 19/04/2026 às 15:40
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Mais de 600 famílias saem das dívidas em um mês no Acre
Em março, o Acre registrou queda de 0,4% no número de famílias com dívidas, segundo levantamento da Fecomercio-AC. — Foto: Reprodução

Mais de 600 famílias acreanas conseguiram limpar o nome em apenas um mês, um dado que chama atenção em meio ao cenário nacional de alta no endividamento. Em março, o Acre registrou queda de 0,4% no número de famílias com dívidas, segundo levantamento da Fecomercio Acre.

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Ao todo, 604 famílias deixaram a lista de inadimplentes, reduzindo o total para 108.455 registros no estado. O resultado sinaliza uma melhora gradual na saúde financeira da população e acende um alerta positivo para o comércio local, que tende a se beneficiar com maior poder de consumo.

Na avaliação do governo, o desempenho está diretamente ligado a fatores como geração de emprego e regularidade no pagamento dos servidores públicos. A governadora Mailza Assis destaca que os salários pagos em dia  e, em alguns casos, de forma antecipada —têm ajudado as famílias a se organizarem financeiramente.

Outro ponto citado é o avanço de obras públicas e o estímulo ao setor produtivo, que vêm ampliando vagas de trabalho formal no estado, especialmente na construção civil. A estratégia, segundo o Executivo, busca fortalecer a renda e reduzir a vulnerabilidade econômica.

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