Márcio Agiolfi deve assumir a Secretaria de indústria, revela Samir Bestene

Ao comentar a escolha, Samir afirmou que o nome do pai é bem avaliado dentro do setor

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O vereador Samir Bestene (Progressistas) confirmou, durante sessão na Câmara Municipal nesta quarta-feira (8), que o pai dele, o ex-deputado José Bestene, deverá assumir a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Segundo o parlamentar, a escolha foi feita diretamente pela governadora Mailza Assis.

A confirmação repercutiu entre os vereadores presentes. Felipe Tchê (PP) e Luciene Vaz (PP) elogiaram a indicação, destacando a experiência de José Bestene na área. Já o vereador Aiache (PP) desejou boa sorte ao futuro secretário.

Ao comentar a escolha, Samir afirmou que o nome do pai é bem avaliado dentro do setor. “A gente fica feliz da governadora lembrar do nome do Zé Bestene. É uma pessoa que deixou o seu legado. É um secretário que é lembrado pelos servidores, fez um trabalho consolidado na saúde estadual e também municipal”, disse.

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Indicado ao Seict

O vereador também citou ações anteriores do ex-deputado, como a condução de reformas em unidades de saúde, a implantação de serviços e a valorização de servidores. “Não tenho dúvida de que, à frente da secretaria, vai fazer um bom trabalho para levar uma saúde de qualidade à população”, acrescentou.

Durante a fala, Samir também antecipou o nome que deve assumir a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), após a saída de Assurbanipal Mesquita, que deixou o cargo para disputar as eleições deste ano.

De acordo com o vereador, o indicado é Márcio Agiolfi, presidente do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Acre. “A gente tem escutado que foi indicado o nome do Márcio, que é do setor cerâmico. É uma pessoa capacitada para continuar o trabalho e buscar o fortalecimento do setor privado no estado”, afirmou.

Até o momento, o governo do Estado ainda não oficializou as nomeações.