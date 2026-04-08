Matheus Paiva propõe prioridade em moradias para famílias com crianças autistas

📸 Foto: Ascom

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O vereador Matheus Paiva apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que garante prioridade em programas habitacionais para famílias que têm crianças com autismo ou outras deficiências que demandam cuidados permanentes, especialmente nos casos em que o cuidado é assumido por apenas um responsável.

A proposta prevê que pelo menos 10% das casas dos programas habitacionais do município sejam reservadas para mães que cuidam sozinhas de filhos com autismo ou outras deficiências que demandam cuidados permanentes.

Segundo o vereador, muitas dessas mães enfrentam grandes dificuldades para trabalhar, porque precisam dedicar boa parte do tempo aos cuidados com os filhos, como consultas médicas, terapias e acompanhamento escolar.

“Essas mães vivem uma realidade muito difícil. Muitas vezes precisam escolher entre trabalhar ou cuidar dos filhos. Garantir uma casa para essas famílias é dar mais segurança e dignidade para quem já enfrenta tantos desafios”, afirmou Matheus Paiva.

O projeto também reconhece outras realidades familiares e inclui avós, tias ou responsáveis legais que cuidam sozinhos dessas crianças, desde que estejam em situação de família monoparental.

A proposta foi apresentada durante o Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista e à promoção de políticas públicas de inclusão.

Para o vereador, o objetivo é garantir que as políticas públicas cheguem primeiro a quem mais precisa.

“Cuidar das mães que cuidam sozinhas de seus filhos é também cuidar do futuro da nossa cidade”, destacou.

O projeto agora seguirá para análise e votação na Câmara Municipal.