Comunidade afirma que denúncias são feitas há mais de quatro anos aos órgãos competentes sem uma solução definitiva

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A situação de uma residência no bairro Tropical, em Rio Branco, tornou-se alvo de uma mobilização nas redes sociais e de um apelo urgente às autoridades municipais e estaduais. Através de seus perfis, a influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante denunciou o cenário de extrema insalubridade em que vive um senhor, vizinho da localidade, que sofre com o transtorno de acumulação compulsiva há anos.

Segundo o relato de Ludmilla e de moradores da rua, a situação atingiu um ponto crítico. Atualmente, o proprietário do imóvel encontra-se internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após sofrer um grave problema de saúde. De acordo com os vizinhos, o idoso conseguiu pedir ajuda antes de desmaiar na frente de uma residência próxima. O caso, no entanto, vai além do drama individual, configurando-se como um sério problema de saúde pública para toda a comunidade.

Infestação e Risco Sanitário

Em conversa exclusiva com o ContilNet, a influenciadora detalhou que a vizinhança convive diariamente com pragas urbanas vindas do imóvel. “Está tendo muita caranguejeira, ratos, catitas e escorpiões. É um caos. Hoje, quando fui gravar, vi que tinha até um gato morto no portão”, relatou Ludmilla. A preocupação é que, sem uma limpeza profunda e um manejo especializado, o local se torne um foco de doenças incuráveis para os moradores do entorno.

Além do acúmulo de caixas e entulhos na área interna e externa, há uma superpopulação de gatos na residência foram contados mais de 12 filhotes sem qualquer controle de natalidade ou higiene, o que agrava o odor e a presença de urubus na região.

Falta de Respostas Oficiais

A principal reivindicação da comunidade é a inércia dos órgãos responsáveis. Segundo a denúncia, o Ministério Público e a Prefeitura de Rio Branco já foram acionados formalmente diversas vezes ao longo dos últimos quatro anos. “A gente liga em todos os órgãos possíveis e eles dizem que vão averiguar, mas não fazem nada. Decidi usar a rede social para colocar pressão, para saber se fazem alguma coisa”, afirmou a influenciadora.

Os moradores ressaltam que a intervenção precisa ser multidisciplinar, envolvendo secretarias de saúde, assistência social e infraestrutura urbana, dado que o senhor não possui familiares próximos para realizar a manutenção do local. O apelo não é apenas pela limpeza da rua, mas pela dignidade do idoso, que não possui condições de habitar o imóvel no estado atual após receber alta hospitalar.

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