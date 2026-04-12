12/04/2026
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Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em Rio Branco

Comunidade afirma que denúncias são feitas há mais de quatro anos aos órgãos competentes sem uma solução definitiva

Por Fhagner Soares, ContilNet 12/04/2026 Atualizado: há 9 segundos
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Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em Rio Branco
Residência no bairro Morada do Sol acumula entulhos e animais em situação insalubre/ Foto: Cedida
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A situação de uma residência no bairro Tropical, em Rio Branco, tornou-se alvo de uma mobilização nas redes sociais e de um apelo urgente às autoridades municipais e estaduais. Através de seus perfis, a influenciadora acreana Ludmilla Cavalcante denunciou o cenário de extrema insalubridade em que vive um senhor, vizinho da localidade, que sofre com o transtorno de acumulação compulsiva há anos.

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Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em bairro de Rio Branco

Caso de acumulador em Rio Branco gera mobilização nas redes sociais por solução rápida/ Foto: Cedida

Segundo o relato de Ludmilla e de moradores da rua, a situação atingiu um ponto crítico. Atualmente, o proprietário do imóvel encontra-se internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após sofrer um grave problema de saúde. De acordo com os vizinhos, o idoso conseguiu pedir ajuda antes de desmaiar na frente de uma residência próxima. O caso, no entanto, vai além do drama individual, configurando-se como um sério problema de saúde pública para toda a comunidade.

Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em bairro de Rio Branco

Ludmilla Cavalcante registrou o estado da casa para cobrar ações das secretarias competentes/ Foto: Cedida

Infestação e Risco Sanitário

Em conversa exclusiva com o ContilNet, a influenciadora detalhou que a vizinhança convive diariamente com pragas urbanas vindas do imóvel. “Está tendo muita caranguejeira, ratos, catitas e escorpiões. É um caos. Hoje, quando fui gravar, vi que tinha até um gato morto no portão”, relatou Ludmilla. A preocupação é que, sem uma limpeza profunda e um manejo especializado, o local se torne um foco de doenças incuráveis para os moradores do entorno.

Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em bairro de Rio Branco

Relatos indicam presença de caranguejeiras, ratos e gatos mortos em residência insalubre, agravando o risco de doenças no bairro/ Foto: Cedida

Além do acúmulo de caixas e entulhos na área interna e externa, há uma superpopulação de gatos na residência foram contados mais de 12 filhotes sem qualquer controle de natalidade ou higiene, o que agrava o odor e a presença de urubus na região.

Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em bairro de Rio Branco

Vizinhos relatam aumento de escorpiões e ratos na rua devido ao acúmulo de lixo/ Foto: Cedida

Falta de Respostas Oficiais

A principal reivindicação da comunidade é a inércia dos órgãos responsáveis. Segundo a denúncia, o Ministério Público e a Prefeitura de Rio Branco já foram acionados formalmente diversas vezes ao longo dos últimos quatro anos. “A gente liga em todos os órgãos possíveis e eles dizem que vão averiguar, mas não fazem nada. Decidi usar a rede social para colocar pressão, para saber se fazem alguma coisa”, afirmou a influenciadora.

Moradores denunciam insalubridade causada por acumulador em bairro de Rio Branco

Idoso que vive em situação extrema de acumulação está internado em UTI enquanto vizinhos enfrentam praga de animais peçonhentos/ Foto: Cedida

Os moradores ressaltam que a intervenção precisa ser multidisciplinar, envolvendo secretarias de saúde, assistência social e infraestrutura urbana, dado que o senhor não possui familiares próximos para realizar a manutenção do local. O apelo não é apenas pela limpeza da rua, mas pela dignidade do idoso, que não possui condições de habitar o imóvel no estado atual após receber alta hospitalar.

Veja o vídeo: 

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