Morre aos 85 anos, a professora Maria Sales da Costa Maia, em Rio Branco

Integrante de família tradicional de Sena Madureira, ela dedicou a vida à educação e à família

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Morreu nesta sexta-feira (10), em Rio Branco, aos 85 anos, a professora Maria Sales da Costa Maia. Reconhecida por sua trajetória dedicada à educação e à família, ela era integrante de uma das famílias mais tradicionais de Sena Madureira.

Ao longo da vida, Maria Sales atuou como professora e, posteriormente, concentrou-se na criação dos filhos, sendo lembrada por sua dedicação e papel na formação de gerações.

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Ela era casada com Walter Hilton Maia, conhecido como Bebé Maia, que teve atuação marcante no município como delegado por muitos anos e também como prefeito interino.

Legado familiar e trajetória na educação

Mãe de quatro filhos – Lídia, Liana, Efraim e Epaminondas-, Maria Sales deixa um legado marcado pela valorização da educação e pelos laços familiares.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre horários, mas o início do velório está previsto para a noite desta sexta-feira (10), em Sena Madureira. O sepultamento ocorre neste sábado (11).