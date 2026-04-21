Morre ator de ‘Chaves’ Ricardo de Pascual aos 85 anos

Morreu nesta terça-feira (data não informada), aos 85 anos, o ator mexicano Ricardo de Pascual, conhecido do público brasileiro por suas participações na série Chaves. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Ricardo de Pascual ganhou notoriedade entre os fãs da obra de Roberto Gómez Bolaños ao interpretar personagens que ficaram marcados na memória do público. Entre eles estão o Sr. Furtado, morador da vila acusado de furtos, e o Sr. Calvillo, empresário que tentava comprar a vila do Senhor Barriga.

Além disso, o ator também participou de outros momentos da série, sempre em papéis secundários, mas que conquistaram o carinho dos espectadores ao longo dos anos.

Problemas de saúde foram relatados

Nos últimos anos, Ricardo de Pascual enfrentava problemas de saúde. Em entrevistas recentes, ele revelou ter sido diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), condição que afeta a respiração e pode se agravar com o tempo.

Além disso, o ator também lidava com complicações relacionadas à coluna vertebral, ao coração e aos rins. Segundo relatos, seu estado de saúde teria se agravado após contrair Covid-19.

Apesar das dificuldades, ele seguiu sendo lembrado com carinho pelos fãs, especialmente no Brasil, onde Chaves mantém grande popularidade.

Personagens seguem vivos na memória do público

Mesmo com participações pontuais, Ricardo de Pascual deixou sua marca na história da série. Seus personagens, muitas vezes ligados a situações cômicas ou conflitos na vila, contribuíram para enriquecer o universo criado por Bolaños.

No Brasil, onde Chaves é exibido há décadas, o ator se tornou um rosto conhecido, especialmente entre gerações que cresceram acompanhando o seriado.

Além disso, nas redes sociais, fãs lamentaram a morte do artista e relembraram seus papéis com mensagens de despedida e homenagens.

Legado na televisão mexicana

Ricardo de Pascual fez parte de uma geração de atores que ajudaram a consolidar o sucesso das produções mexicanas na televisão. Sua participação em Chaves garantiu visibilidade internacional, especialmente na América Latina.

Com isso, mesmo sem protagonismo, seu trabalho permanece relevante dentro do universo da série, que segue conquistando novos públicos ao longo dos anos.

Dessa forma, a morte do ator representa a despedida de mais um nome ligado a uma das produções mais icônicas da TV latino-americana.

Com informações O Globo