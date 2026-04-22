Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro em Rio Branco

O idoso ainda tentou frear para evitar a colisão, mas acabou atingindo a traseira do carro

Um motociclista identificado como José Batista da Silva, de 69 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (22), no cruzamento da Travessa da Habitasa com a Rua Bolívia, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José Batista trafegava no sentido centro-bairro pela Travessa da Habitasa, conduzindo uma motocicleta, quando não percebeu que à sua frente um veículo modelo Fiat Palio, de cor vermelha, havia parado para acessar a Rua Bolívia. O idoso ainda tentou frear para evitar a colisão, mas acabou atingindo a traseira do carro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e caiu violentamente ao solo, sofrendo uma fratura na mão direita.

LEIA TAMBÉM:

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para atender a ocorrência. Após ser imobilizado e receber os primeiros atendimentos, José Batista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para os trabalhos da perícia e organizou o fluxo de veículos. A motocicleta utilizada pela vítima foi retirada rapidamente do local, o que impossibilitou sua identificação. Após os procedimentos de praxe, o veículo envolvido foi liberado.