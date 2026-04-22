Trabalhador rural é atingido na cabeça durante manutenção de cerca

Idoso sofreu corte profundo após palanque ceder e foi levado ao Pronto-Socorro com quadro estável

Um trabalhador rural identificado como Davi do Nascimento Borges, de 63 anos, deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco após sofrer um acidente de trabalho nesta quarta-feira (22), no km 08 da rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, na zona rural da capital acreana.

Segundo informações, o idoso realizava a manutenção de uma cerca elétrica em uma propriedade rural quando, ao esticar os arames, um palanque acabou cedendo e atingindo sua cabeça.

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Com o impacto, Davi sofreu um corte profundo, com sangramento intenso. Ele foi socorrido pelo encarregado da fazenda, que o transportou em um veículo particular até a unidade hospitalar.

No Pronto-Socorro, a vítima passou por exames, incluindo raio-x e tomografia, além de receber sutura no ferimento. Apesar da gravidade do impacto, o quadro clínico é considerado estável.