Motorista é morto com tiro na cabeça ao jogar carro contra assaltantes

Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, interveio em assalto contra entregador no bairro Vila Calu

A noite desta quinta-feira (16/4) foi marcada por um ato de bravura que terminou em tragédia no bairro Vila Calu, Zona Sul de São Paulo. O motorista Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, foi vítima de um latrocínio na Zona Sul após tentar impedir que um entregador fosse assaltado por dois criminosos em uma motocicleta.

Ao presenciar a perseguição contra o trabalhador, Alisson jogou seu carro contra os assaltantes, arremessando-os contra o muro de um estabelecimento. Apesar do impacto, os criminosos conseguiram se levantar e, em um ato de extrema violência, dispararam contra a cabeça do motorista antes de fugirem a pé.

De acordo com o portal G1, Alisson era funcionário de uma mineradora e havia se mudado de Minas Gerais para São Paulo há cerca de um ano. Ele deixa duas filhas.

Dinâmica do crime e investigação

O episódio de latrocínio na Zona Sul mobilizou diversas unidades da Polícia Civil para a divisa com Itapecerica da Serra:

Intervenção: O motorista percebeu que o entregador estava sendo acuado e utilizou o veículo para neutralizar a moto dos bandidos. O impacto foi tão forte que o carro atravessou parcialmente um muro e invadiu um bar.

Execução Fria: Após a colisão, a motocicleta ficou presa sob o carro. Sem conseguir retirar o veículo para fugir, os criminosos atiraram no condutor à queima-roupa.

Fuga: Os autores abandonaram a moto no local e fugiram por vielas da região. O entregador, alvo inicial dos bandidos, não sofreu ferimentos físicos.

Transferência do Caso: Embora registrado inicialmente no 47º DP (Capão Redondo), o inquérito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Resumo do Caso: Tragédia na Vila Calu (Abril 2026)

Confira os dados oficiais sobre a ocorrência e a vítima:

Detalhe da Ocorrência Informação Confirmada Vítima Alisson Oliveira de Jesus (42 anos) Profissão Funcionário de mineradora Localização Rua das Margaridas Amarelas, Vila Calu – SP Tipificação Latrocínio na Zona Sul Evidências Motocicleta abandonada e imagens de câmeras de segurança Família Residente em Minas Gerais (Vítima morava em Itapecerica)

A Polícia Civil trabalha agora com as imagens de câmeras de segurança da Rua das Margaridas Amarelas para identificar a dupla. Segundo o levantamento do G1, as equipes de perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) coletaram vestígios na motocicleta abandonada que podem levar ao paradeiro dos assassinos. O caso gera uma onda de indignação na comunidade local, destacando o risco extremo enfrentado por cidadãos que tentam exercer o papel das forças de segurança em momentos de crise. O corpo de Alisson deve ser transladado para Minas Gerais, onde residem seus familiares.