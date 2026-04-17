17/04/2026
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Motorista é morto com tiro na cabeça ao jogar carro contra assaltantes

Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, interveio em assalto contra entregador no bairro Vila Calu

Por Redação ContilNet 17/04/2026
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Motorista é morto com tiro na cabeça ao jogar carro contra assaltantes
Alisson Oliveira de Jesus, 42 anos, era funcionário de uma mineradora, e foi morto ao jogar carro contra assaltantes em São Paulo. — Foto: Reprodução/TV Globo

A noite desta quinta-feira (16/4) foi marcada por um ato de bravura que terminou em tragédia no bairro Vila Calu, Zona Sul de São Paulo. O motorista Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, foi vítima de um latrocínio na Zona Sul após tentar impedir que um entregador fosse assaltado por dois criminosos em uma motocicleta.

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Ao presenciar a perseguição contra o trabalhador, Alisson jogou seu carro contra os assaltantes, arremessando-os contra o muro de um estabelecimento. Apesar do impacto, os criminosos conseguiram se levantar e, em um ato de extrema violência, dispararam contra a cabeça do motorista antes de fugirem a pé.

De acordo com o portal G1, Alisson era funcionário de uma mineradora e havia se mudado de Minas Gerais para São Paulo há cerca de um ano. Ele deixa duas filhas.

Dinâmica do crime e investigação

O episódio de latrocínio na Zona Sul mobilizou diversas unidades da Polícia Civil para a divisa com Itapecerica da Serra:

  • Intervenção: O motorista percebeu que o entregador estava sendo acuado e utilizou o veículo para neutralizar a moto dos bandidos. O impacto foi tão forte que o carro atravessou parcialmente um muro e invadiu um bar.

  • Execução Fria: Após a colisão, a motocicleta ficou presa sob o carro. Sem conseguir retirar o veículo para fugir, os criminosos atiraram no condutor à queima-roupa.

  • Fuga: Os autores abandonaram a moto no local e fugiram por vielas da região. O entregador, alvo inicial dos bandidos, não sofreu ferimentos físicos.

  • Transferência do Caso: Embora registrado inicialmente no 47º DP (Capão Redondo), o inquérito foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Resumo do Caso: Tragédia na Vila Calu (Abril 2026)

Confira os dados oficiais sobre a ocorrência e a vítima:

Detalhe da Ocorrência Informação Confirmada
Vítima Alisson Oliveira de Jesus (42 anos)
Profissão Funcionário de mineradora
Localização Rua das Margaridas Amarelas, Vila Calu – SP
Tipificação Latrocínio na Zona Sul
Evidências Motocicleta abandonada e imagens de câmeras de segurança
Família Residente em Minas Gerais (Vítima morava em Itapecerica)

A Polícia Civil trabalha agora com as imagens de câmeras de segurança da Rua das Margaridas Amarelas para identificar a dupla. Segundo o levantamento do G1, as equipes de perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) coletaram vestígios na motocicleta abandonada que podem levar ao paradeiro dos assassinos. O caso gera uma onda de indignação na comunidade local, destacando o risco extremo enfrentado por cidadãos que tentam exercer o papel das forças de segurança em momentos de crise. O corpo de Alisson deve ser transladado para Minas Gerais, onde residem seus familiares.

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