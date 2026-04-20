De acordo com a PM, comerciantes acionaram a guarnição relatando que a mulher apresentava comportamento alterado

Uma mulher de 30 anos, identificada pelas iniciais D.S., foi presa em flagrante neste domingo (19) no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, após causar transtornos em estabelecimentos comerciais da região. Ela estava acompanhada do filho, uma criança de dois anos.

De acordo com a Polícia Militar, comerciantes acionaram a guarnição relatando que a mulher apresentava comportamento alterado, supostamente sob efeito de álcool, batendo nos vidros dos estabelecimentos e tentando acessar áreas restritas a funcionários, além de desobedecer orientações.

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Ao chegar ao local, os policiais encontraram D.S. sentada em uma mesa com a criança, apresentando sinais evidentes de embriaguez. Questionada sobre endereço ou familiares que pudessem ser acionados, ela não soube informar.

Diante da situação e da incapacidade momentânea de zelar pela criança, os policiais deram voz de prisão à mulher, que foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A criança também foi levada à delegacia, e o Conselho Tutelar foi acionado. Duas conselheiras compareceram à unidade e providenciaram o encaminhamento do menor para uma parente, que assumiu a responsabilidade por sua guarda.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes.