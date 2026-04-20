Segundo relato da própria vítima, ele dormia em via pública quando foi surpreendido por dois homens

O morador em situação de rua Odenilson da Silva Lima, de 45 anos, foi vítima de uma violenta agressão na manhã desta segunda-feira (20), na Rua Marechal Deodoro, no bairro Ipase, em Rio Branco.

Segundo relato da própria vítima, ele dormia em via pública quando foi surpreendido por dois homens, que passaram a agredi-lo com pedaços de madeira. Os golpes atingiram principalmente a região da cabeça. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro da capital.

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De acordo com a avaliação médica inicial, Odenilson sofreu fraturas na perna, no joelho e no pé, além de lesões na cabeça. Ele passou por imobilização do membro inferior, recebeu curativos e permanece em observação, com estado de saúde considerado estável.

A Polícia Militar do Acre foi acionada, realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.