20/04/2026
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Homem é agredido com ripas enquanto dormia em via pública na capital

Segundo relato da própria vítima, ele dormia em via pública quando foi surpreendido por dois homens

Por Ithamar Souza, ContilNet 20/04/2026 às 11:35
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Homem é agredido com ripas enquanto dormia em via pública na capital
Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). — Foto: Reprodução

O morador em situação de rua Odenilson da Silva Lima, de 45 anos, foi vítima de uma violenta agressão na manhã desta segunda-feira (20), na Rua Marechal Deodoro, no bairro Ipase, em Rio Branco.

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Segundo relato da própria vítima, ele dormia em via pública quando foi surpreendido por dois homens, que passaram a agredi-lo com pedaços de madeira. Os golpes atingiram principalmente a região da cabeça. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

Populares que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro da capital.

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De acordo com a avaliação médica inicial, Odenilson sofreu fraturas na perna, no joelho e no pé, além de lesões na cabeça. Ele passou por imobilização do membro inferior, recebeu curativos e permanece em observação, com estado de saúde considerado estável.

A Polícia Militar do Acre foi acionada, realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Homem é agredido com ripas enquanto dormia em via pública na capital
Homem é agredido com ripas enquanto dormia em via pública na capital

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