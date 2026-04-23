Projeto na Câmara propõe multa de R$ 29 mil para mortes na Lei Seca

O Projeto de Lei 3.574/2024, de autoria do ex-deputado Gilvan Máximo, propõe uma resposta severa ao alto índice de violência nas estradas brasileiras. A proposta foca em punições administrativas e financeiras extremas para condutores alcoolizados que causem acidentes graves.

As Novas Punições Propostas

O texto estabelece um escalonamento de sanções baseado na gravidade do resultado do acidente:

Em caso de Morte: Multa: Valor da infração gravíssima multiplicado por 100 ( R$ 29.347,00 ). CNH: Suspensão do direito de dirigir por 10 anos . Indenização: Pagamento de até R$ 14.673,50 à família da vítima.



Com informações do O Globo.

Em caso de Invalidez Permanente: Multa: Valor multiplicado por 50 ( R$ 14.673,50 ). CNH: Suspensão por 5 anos . Custos: O motorista deve arcar com todas as despesas médicas da vítima.



Justificativa e Tramitação

A justificativa do projeto utiliza um tom forte, comparando o número de mortes no trânsito brasileiro ao de conflitos armados e pandemias, criticando a “falta de espanto” da sociedade e dos governantes diante desses dados.

Status atual da proposta:

Comissão de Viação e Transportes: Aguarda parecer do relator Marcos Tavares. Próximos Passos: Precisa de aprovação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e, por fim, da sanção presidencial para se tornar lei.

O Cenário Atual

Atualmente, a Lei Seca já prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão de 12 meses para quem é flagrado dirigindo sob efeito de álcool, mesmo sem acidente. O novo projeto não altera a fiscalização de rotina, mas cria uma “superpunição” para quando a imprudência gera vítimas, buscando asfixiar financeiramente o infrator e retirá-lo de circulação por um longo período.