Receber um aviso de que a energia será interrompida por algumas horas pode até causar incômodo, mas esse tipo de situação faz parte de um processo importante para garantir mais qualidade e segurança no fornecimento elétrico. Os chamados desligamentos programados acontecem justamente para permitir a realização de manutenções na rede e, com um pouco de planejamento, é possível reduzir bastante os impactos no dia a dia.

Essas interrupções são comunicadas com antecedência mínima de 72 horas aos consumidores. Os avisos chegam por diferentes canais, como mensagens no WhatsApp, notificações no aplicativo Energisa On e até comunicados em rádios locais. Por isso, manter o cadastro atualizado junto à concessionária é o primeiro passo para não ser pego de surpresa.

Mas afinal, o que acontece durante esses desligamentos? As equipes técnicas aproveitam o período para realizar uma série de serviços essenciais, como a substituição de postes, troca de transformadores, manutenção de cabos e conexões, além da poda de árvores que possam oferecer risco à rede elétrica. São ações preventivas que ajudam a evitar problemas mais graves, como quedas inesperadas de energia ou acidentes.

Apesar de planejadas, essas interrupções ainda exigem adaptação por parte da população, especialmente para quem depende diretamente da energia elétrica para trabalhar ou manter a rotina doméstica. A boa notícia é que algumas medidas simples podem fazer toda a diferença.

Uma das principais recomendações é antecipar tarefas que dependem de eletricidade. Se você precisa usar eletrodomésticos, carregar equipamentos ou até trabalhar remotamente, o ideal é se organizar para concluir essas atividades antes do horário informado para o desligamento.

Também é importante garantir que celulares, notebooks e outros dispositivos estejam totalmente carregados. Em alguns casos, pode ser interessante ter uma fonte alternativa de energia, como baterias portáteis, principalmente para quem não pode ficar desconectado.

Outro ponto de atenção são os alimentos. Durante períodos mais longos sem energia, o abre e fecha constante da geladeira pode comprometer a conservação dos itens. A orientação é evitar abrir o equipamento desnecessariamente e verificar se há necessidade de consumir ou armazenar alimentos de forma alternativa.

Para comerciantes, especialmente aqueles que trabalham com produtos perecíveis, o planejamento precisa ser ainda mais cuidadoso. Alguns optam por ajustar horários de funcionamento ou até suspender temporariamente as atividades, dependendo da duração da interrupção.

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Mesmo com toda a organização, é importante lembrar que nem toda falta de energia é programada. Situações como temporais, quedas de árvores ou acidentes envolvendo postes podem provocar desligamentos emergenciais, que acontecem sem aviso prévio. Nesses casos, o tempo de resposta pode variar, embora as concessionárias utilizem tecnologias para agilizar o restabelecimento do serviço e reduzir os impactos para os consumidores.

Outro alerta importante diz respeito à segurança. Durante qualquer tipo de interrupção, jamais se deve tentar realizar intervenções na rede elétrica por conta própria. Esse tipo de atitude pode resultar em acidentes graves ou até fatais. O correto é sempre acionar os canais oficiais de atendimento e aguardar a atuação das equipes técnicas.

Caso a energia não retorne dentro do prazo informado ou ocorra uma interrupção inesperada, o consumidor deve registrar a ocorrência pelos canais oficiais da concessionária. Esse passo é fundamental para que o problema seja identificado e resolvido o mais rápido possível.