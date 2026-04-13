Mutirão da Fundhacre zera fila de espera para vasectomias no Acre

A medida otimizou o uso da estrutura hospitalar e acelerou a execução de procedimentos

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), realizou, no último sábado (11), um mutirão com uma iniciativa estratégica que culminou em um marco histórico: a fila de espera para procedimentos de vasectomia foi zerada.

O mutirão mobilizou equipes médicas e administrativas para atender integralmente os pacientes em espera. A medida otimizou o uso da estrutura hospitalar e acelerou a execução de procedimentos fundamentais para o planejamento familiar dos pacientes.

“Trabalhamos diuturnamente para cuidar bem das pessoas e levar dignidade àquelas que mais precisam do poder público. É uma satisfação saber que zeramos a fila de vasectomia, mas isso também nos dá um incentivo adicional para continuarmos avançando em outras especialidades”, ressalta a presidente da Fundhacre, Sóron Steiner.

A gestora ainda reforçou que o objetivo central da instituição é a oferta de serviços públicos que unam atendimento humanizado e de qualidade. A redução do tempo de espera é considerada uma maneira de valorização das pessoas que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS).