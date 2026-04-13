Dólar fecha no menor nível em 2 anos; veja como isso afeta brasileiros

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O dólar voltou a operar nos níveis mais baixos dos últimos dois anos no Brasil, refletindo um cenário de maior entrada de capital estrangeiro e valorização do real frente à moeda americana. O movimento reacendeu a discussão sobre o melhor momento para comprar a moeda, especialmente para quem pretende viajar ou investir no exterior.

Entre os principais fatores que explicam a queda estão o alto diferencial de juros no Brasil, que continua atraindo investidores internacionais, e o aumento do apetite global por risco, favorecendo mercados emergentes. Esse fluxo de recursos tem contribuído para fortalecer o real e pressionar a cotação do dólar para baixo.

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Especialistas apontam que, mesmo com a tendência de queda, o cenário ainda exige cautela. Isso porque a cotação do dólar depende de fatores externos, como decisões de juros nos Estados Unidos, tensões geopolíticas e o comportamento da economia global, que podem provocar oscilações no câmbio.

Além disso, a expectativa de cortes na taxa Selic ao longo do ano pode reduzir a atratividade do Brasil para investidores estrangeiros, o que tende a impactar o fluxo de capital e, consequentemente, o valor da moeda americana.

Diante desse cenário, a recomendação mais comum é evitar decisões impulsivas. Para quem precisa comprar dólar, a orientação é fazer aquisições de forma gradual, reduzindo riscos diante da volatilidade do mercado.

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