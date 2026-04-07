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Navio hospital amplia atendimentos no Juruá e alcança cerca de 1,6 mil assistências

Ao longo de 10 dias, a ação percorreu municípios estratégicos

Por José Halif, ContilNet 07/04/2026
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Navio hospital amplia atendimentos no Juruá e alcança cerca de 1,6 mil assistências
⏱️ 1 min leitura

O Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, ampliou sua atuação no Alto Juruá durante a Operação Ícaro, realizada entre os dias 24 de março e 4 de abril, levando atendimento de saúde a regiões de difícil acesso no interior do Acre.

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Ao longo de 10 dias, a ação percorreu municípios estratégicos como Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, além de comunidades próximas a Cruzeiro do Sul.WhatsApp Image 2026 04 07 At 08.46.39

Nesse período, foram realizados mais de 1.200 atendimentos e distribuídos cerca de 90 mil medicamentos. Considerando também os atendimentos realizados no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, o número total se aproxima de 1.600 assistências.WhatsApp Image 2026 04 07 At 08.46.39 (2)

Além dos atendimentos clínicos, a operação contou com uma importante ação voltada à saúde da mulher. Em parceria com a ONG Américas Amigas, foram realizados exames de ultrassonografia mamária e biópsias em pacientes com alterações identificadas, contribuindo para o diagnóstico precoce do câncer de mama.WhatsApp Image 2026 04 07 At 08.46.40

A iniciativa reforça o compromisso da Marinha em levar assistência médica e dignidade a populações ribeirinhas e isoladas, ampliando o acesso à saúde em regiões onde os serviços ainda são limitados.

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