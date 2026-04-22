O deputado federal por Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), deve vir ao Acre no próximo mês, a convite de Marcio Bittar (PL). A informação foi dada pelo próprio senador em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (22).

Nikolas deve chegar ao estado no próximo dia 18 de maio e permanecer até o dia 20. Nesse período, o deputado vai percorrer alguns municípios do estado, com o objetivo de “conhecer a realidade da Amazônia”, de acordo com Bittar.

O senador deu detalhes da agenda que será cumprida pelo deputado no Acre.

“O Nikolas [Ferreira] deve ir ao Acre, está marcado de ele ir ao Acre nos dias 18, 19 e 20 do mês que vem. O objetivo não é fazer eventos políticos nos grandes centros. O objetivo é mostrar para ele a verdadeira Amazônia. A Amazônia dos seres humanos, dos indígenas que passam fome, que reviram lixões em Marechal Thaumaturgo, latas de lixo em Feijó e Tarauacá. Essa é a Amazônia verdadeira”, pontuou.

“Então eu quero levá-lo na BR-364, entre Feijó e Tarauacá, para ele conhecer as dificuldades de infraestrutura que nós temos. Quero levá-lo a uma reserva extrativista, quero levá-lo a um projeto de assentamento. Então é uma agenda custosa, que precisa ser muito bem planejada”, finalizou o senador.

Quem é Nikolas Ferreira?

Nikolas Ferreira é um político brasileiro, eleito deputado federal por Minas Gerais pelo Partido Liberal (PL), e um dos nomes mais conhecidos da nova geração da direita no país.

Nascido em Belo Horizonte, ele iniciou a trajetória política ainda jovem e ganhou destaque nas redes sociais, onde construiu uma base expressiva de seguidores com vídeos e posicionamentos voltados a pautas conservadoras. Em 2020, foi eleito vereador da capital mineira, tornando-se o mais votado da história do município naquele pleito.

Dois anos depois, nas eleições de 2022, foi eleito deputado federal com uma das maiores votações do Brasil, o que ampliou sua projeção nacional. Na Câmara dos Deputados do Brasil, sua atuação é marcada por discursos enfáticos sobre temas como liberdade de expressão, valores religiosos, educação e críticas a adversários políticos.

Nikolas também costuma participar ativamente de debates nas redes e no plenário, o que o coloca com frequência no centro de discussões públicas. Ao mesmo tempo em que tem forte apoio de seus seguidores, suas declarações e posicionamentos geram controvérsias e reações de opositores, tornando-o uma figura polarizadora no cenário político brasileiro atual.

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Nikolas Ferreira convida filho de Bittar para disputar vaga federal

Durante a inauguração do viaduto Mamédio Bittar, em Rio Branco, no último dia 20 de março, o senador Márcio Bittar disse que seu filho, João Paulo Bittar, foi convidado pelo deputado federal Nikolas Ferreira para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Bittar comentou que o filho está resistente à proposta, mas que tem interesse em uma eventual candidatura de seu primogênito.

“O João Paulo é para mim o que eu fui para o meu pai. Eu vivo um dilema, porque amo meu filho e acho que ele teria uma oportunidade agora, mas ele abriu mão de ser candidato por minha causa. Há um mês, ele recebeu a ligação do Nikolas Ferreira e ainda está tremendo até hoje”, afirmou.

Por fim, o senador fez altos elogios ao deputado federal de Minas Gerais.

“O Nikolas pediu a ele, solicitou que fosse candidato — que fosse o candidato dele aqui. Não é um convite qualquer. O Nikolas, para mim, tem um dom e uma vocação que vêm de Deus, e ele possui um talento que, para mim, que sou cristão, só posso concluir que é de Deus. Então, ligar para o João Paulo convidando-o é algo que mexe, né? Mas meu filho me ama tanto que disse que vai apenas cuidar da minha campanha”, concluiu.