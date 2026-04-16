Instabilidade predomina em todo o estado; microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira podem ter chuvas a qualquer hora.

O Acre terá uma quinta-feira (16) marcada pela instabilidade atmosférica e pela redução das temperaturas em diversas regiões. Segundo o meteorologista Davi Friale, embora o tempo permaneça quente em grande parte da Amazônia Ocidental, o estado enfrentará alta probabilidade de chuvas fortes e média probabilidade de temporais.

A mudança no comportamento dos ventos, que passam a soprar da direção sudeste, traz um alívio no calor intenso dos últimos dias, especialmente nas regiões Leste e Sul.

Leste e Sul: Rio Branco e Brasileia

Nestas áreas, o tempo será instável, com ocorrência de chuvas que podem ser intensas a qualquer momento do dia. A umidade relativa do ar segue elevada, variando entre 90% e 100% ao amanhecer. As temperaturas máximas sofrem uma queda significativa:

Rio Branco e entorno: Mínimas de 21 a 23ºC e máximas de 26 a 28ºC .

Brasileia e Epitaciolândia: Mínimas de 20 a 22ºC e máximas de 25 a 27ºC.

Centro e Oeste: Cruzeiro do Sul e Tarauacá

Nas microrregiões do Juruá e Envira, o tempo continua abafado, mas também sob o signo da instabilidade. As chuvas tendem a ser passageiras e pontuais, mas com potencial de serem intensas.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC .

Tarauacá e Feijó: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC.

Panorama Regional

Além do Acre, o tempo instável e as chuvas pontuais devem atingir Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e as planícies da Bolívia e selva do Peru. Em Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas.

A probabilidade de ventos fortes com perigo é considerada baixa para todo o território acreano nesta quinta-feira.