O Acre terá uma quinta-feira (16) marcada pela instabilidade atmosférica e pela redução das temperaturas em diversas regiões. Segundo o meteorologista Davi Friale, embora o tempo permaneça quente em grande parte da Amazônia Ocidental, o estado enfrentará alta probabilidade de chuvas fortes e média probabilidade de temporais.
A mudança no comportamento dos ventos, que passam a soprar da direção sudeste, traz um alívio no calor intenso dos últimos dias, especialmente nas regiões Leste e Sul.
Leste e Sul: Rio Branco e Brasileia
Nestas áreas, o tempo será instável, com ocorrência de chuvas que podem ser intensas a qualquer momento do dia. A umidade relativa do ar segue elevada, variando entre 90% e 100% ao amanhecer. As temperaturas máximas sofrem uma queda significativa:
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Rio Branco e entorno: Mínimas de 21 a 23ºC e máximas de 26 a 28ºC.
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Brasileia e Epitaciolândia: Mínimas de 20 a 22ºC e máximas de 25 a 27ºC.
Centro e Oeste: Cruzeiro do Sul e Tarauacá
Nas microrregiões do Juruá e Envira, o tempo continua abafado, mas também sob o signo da instabilidade. As chuvas tendem a ser passageiras e pontuais, mas com potencial de serem intensas.
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Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC.
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Tarauacá e Feijó: Mínimas de 22 a 24ºC e máximas de 29 a 31ºC.
Panorama Regional
Além do Acre, o tempo instável e as chuvas pontuais devem atingir Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e as planícies da Bolívia e selva do Peru. Em Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina entre nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas.
A probabilidade de ventos fortes com perigo é considerada baixa para todo o território acreano nesta quinta-feira.