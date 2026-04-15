No Acre, alunos marcam protesto contra afastamento de gestão escolar

Protesto cobra esclarecimentos da Secretaria de Educação após decisão sobre direção da escola

Alunos da Escola JRL convocaram uma manifestação pacífica em Rio Branco para cobrar esclarecimentos sobre o afastamento da gestão escolar. O ato foi divulgado nas redes sociais e deve reunir membros da comunidade escolar.

De acordo com o comunicado, os estudantes questionam a decisão da Secretaria de Educação e afirmam que a medida foi tomada sem transparência e sem apresentação de provas concretas.

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A mobilização está marcada para ocorrer na esquina da Rua Benjamin Constant, ao lado do Palácio Rio Branco, a partir das 12h.

No texto de convocação, os alunos pedem retratação da decisão e reforçam a exigência por respostas e respeito à comunidade escolar.