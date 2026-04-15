15/04/2026
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No Acre, alunos marcam protesto contra afastamento de gestão escolar

Protesto cobra esclarecimentos da Secretaria de Educação após decisão sobre direção da escola

Por Redação ContilNet 15/04/2026
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No Acre, alunos marcam protesto contra afastamento de gestão escolar
Alunos marcam protesto contra afastamento de gestão escolar/Foto: Reprodução

Alunos da Escola JRL convocaram uma manifestação pacífica em Rio Branco para cobrar esclarecimentos sobre o afastamento da gestão escolar. O ato foi divulgado nas redes sociais e deve reunir membros da comunidade escolar.

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De acordo com o comunicado, os estudantes questionam a decisão da Secretaria de Educação e afirmam que a medida foi tomada sem transparência e sem apresentação de provas concretas.

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A mobilização está marcada para ocorrer na esquina da Rua Benjamin Constant, ao lado do Palácio Rio Branco, a partir das 12h.

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No texto de convocação, os alunos pedem retratação da decisão e reforçam a exigência por respostas e respeito à comunidade escolar.

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