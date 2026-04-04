05/04/2026
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No “BBB 26”, fala de Ana Paula reacende polêmica envolvendo Solange Couto

Cena à beira da piscina viraliza e público associa comentário espontâneo da sister a declaração controversa da atriz

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📸 Foto Destaque: Rede Globo/reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
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Um comentário despretensioso dentro do Big Brother Brasil 26 acabou ganhando peso fora da casa e reacendeu uma das maiores polêmicas da edição. Sem saber da repercussão, Ana Paula Renault falou sobre sua própria origem em tom leve — mas a frase foi rapidamente conectada pelo público a uma declaração considerada ofensiva feita por Solange Couto semanas antes. As informações são do Extra.

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Sentada no mesmo local onde Solange costumava ficar, à beira da piscina, Ana Paula comentou: “Eu, essa beldade. Mamãe e papai estavam felicíssimos (quando me fizeram)”. A fala, embora casual, viralizou e passou a ser interpretada como uma espécie de “resposta simbólica” à atriz.

Nas redes sociais, internautas reagiram com mensagens como “não existem coincidências” e “o santo dela é forte”, ampliando o alcance do momento. A associação veio por conta de uma fala anterior de Solange, que gerou forte rejeição do público e contribuiu para sua eliminação com 94,17% dos votos — a maior da temporada.

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Conhecida por papéis marcantes na TV, como a personagem Dona Jura em O Clone, Solange também se envolveu em discussões dentro da casa, incluindo ataques pessoais contra Ana Paula, que repercutiram negativamente.

Enquanto isso, Ana Paula segue como uma das favoritas ao prêmio.

Com informações do Extra

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