“Nos sentimos mais fortes”, diz Maria do Rosário ao receber Marina Silva

Durante a fala, Maria do Rosário também ressaltou a trajetória de Marina Silva

A deputada federal Maria do Rosário destacou a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante agenda na Câmara dos Deputados e afirmou que o momento representa fortalecimento coletivo.

“Sintimo-nos mais fortes porque você está aqui conosco”, declarou a parlamentar ao cumprimentar a ministra.

Durante a fala, Maria do Rosário também ressaltou a trajetória de Marina Silva e sua atuação na defesa da vida. “Essa mulher é especialíssima na defesa da vida. Seja bem-vinda, Marina”, afirmou.

Além disso, a própria ministra utilizou as redes sociais para agradecer o apoio recebido em seu retorno à Câmara dos Deputados. Segundo Marina, a acolhida teve impacto direto em sua motivação para seguir atuando.

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“O apoio que recebi ao voltar para a Câmara foi como encontrar uma nascente após uma longa caminhada. Renovou as minhas energias”, escreveu.

Na publicação, Marina também destacou a importância da atuação conjunta no ambiente democrático. “Ninguém faz nada sozinho. É nesse bioma democrático que a gente defende a vida e um futuro melhor para todas as pessoas”, completou.

A manifestação ocorreu durante participação em agenda voltada ao debate de temas sociais e ambientais, e repercutiu entre parlamentares e apoiadores nas redes sociais.