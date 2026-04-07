Operação Pax II: 18 prisões em Sena Madureira desarticulam grupo criminoso

Foram cumpridos 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira e Goianira (GO)

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Uma grande operação policial realizada nesta terça-feira (7) no Acre resultou na prisão de diversos integrantes de uma organização criminosa que atuava no controle financeiro e logístico do grupo. A ação, chamada Operação Pax II, foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC).

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Ao todo, foram cumpridos 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira e Goianira (GO). Destes, 18 mandados de prisão foram cumpridos exclusivamente em Sena Madureira, evidenciando a importância do município na estrutura da organização.

As investigações apontaram que o grupo operava de maneira estruturada, arrecadando recursos por meio de “mensalidades”, “rifas” e “caixinhas”, com atuação inclusive a partir de unidades prisionais.

FICCO AC

Segundo as autoridades, o objetivo da operação é enfraquecer a organização criminosa e reforçar a segurança pública no estado. A ação contou com a participação integrada da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, sob coordenação do 8º Batalhão de Polícia Militar (8BPM).

A presença significativa de mandados cumpridos em Sena Madureira reforça o papel do município como ponto crítico na logística e arrecadação do grupo, destacando a necessidade de ações coordenadas para combater o crime organizado na região.