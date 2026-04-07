Operação Pax II: polícia cumpre mais de 40 mandados no Acre e Goiás

A operação cumpriu 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) realizou a Operação Pax II, que busca desarticular a estrutura administrativa e financeira de uma organização criminosa com ramificações no Acre.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação revelou que o grupo mantinha mecanismos de arrecadação baseados em mensalidades, rifas e caixinhas, geridos por meio de grupos de mensagens instantâneas.

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A operação cumpriu 45 mandados de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão domiciliar, em endereços localizados no Acre, nos municípios de Rio Branco e Sena Madureira, além de Goianira, no estado de Goiás.

Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados ao final da investigação.

Operação Pax

A operação desencadeada nesta terça-feira (7) é continuação da Operação Pax, que no dia 10 de março cumpriu 17 mandados de busca e apreensão no Acre, em Rio Branco, Sena Madureira e Rodrigues Alves, pela FICCO, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre.