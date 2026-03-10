Operação Pax: polícia investiga cobrança de “mensalidades” por organização criminosa no Acre

Uma operação policial realizada na manhã desta terça-feira (10) mobilizou forças de segurança no Acre com o objetivo de enfraquecer a estrutura financeira e administrativa de uma organização criminosa que atua no estado. A ação, denominada Operação Pax, foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC).

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara do Juiz das Garantias do Estado do Acre. As ordens judiciais foram executadas em endereços localizados nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Rodrigues Alves. Os alvos da investigação são suspeitos de participação em organização criminosa e poderão responder também por outros crimes que venham a ser identificados ao longo das apurações.

Segundo as investigações, o grupo utilizava um sistema estruturado de arrecadação de recursos financeiros, baseado em cobranças de “mensalidades”, realização de “rifas” e contribuições conhecidas como “caixinhas”. A movimentação era organizada por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, o que, conforme os investigadores, facilitava a gestão interna e o controle das atividades do grupo.

A FICCO/AC é formada pela integração entre Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre, que atuam de forma conjunta no enfrentamento ao crime organizado no estado. A operação desta terça-feira faz parte de um conjunto de ações voltadas à desarticulação de redes criminosas e ao enfraquecimento das fontes de financiamento dessas organizações.