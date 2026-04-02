05/04/2026
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Pai de Alysson Bestene se emociona ao ver filho prestes a assumir a prefeitura

Vice-prefeito falou da família ao comentar nova missão, e pai acompanhou momento com emoção e orgulho

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Orgulho: Pai de Alysson Bestene se emociona ao ver filho prestes a assumir a prefeitura*
Aos 83 anos, o pai do futuro prefeito, João Vieira Lins, acompanhava o momento com orgulho/Foto: ContilNet
📸 Foto Destaque: ContilNet
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A transição no comando da prefeitura de Rio Branco foi marcada não apenas por discursos políticos, mas também por emoção. Prestes a assumir o Executivo municipal, o vice-prefeito Alysson Bestene falou sobre a importância da família em sua trajetória – e emocionou quem acompanhava a cerimônia.

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Durante entrevista, Alysson citou o pai e relembrou valores que carrega desde a infância.

Orgulho: Pai de Alysson Bestene se emociona ao ver filho prestes a assumir a prefeitura*

João Vieira Lins, 83 anos/ Foto: ContilNet

“Eu sempre tive como princípio respeitar meus pais. Cresci assim e levo isso para os meus filhos. Para mim é um orgulho”, afirmou. Ele também mencionou a mãe, Antonieta Bestene, já falecida, ao dizer que a conquista é resultado de uma caminhada construída com apoio familiar.

Do outro lado, a emoção era visível. Aos 83 anos, o pai do futuro prefeito, João Vieira Lins, acompanhava o momento com orgulho. Em conversa com o ContilNet, ele afirmou estar profundamente emocionado ao ver o filho chegar ao comando da capital acreana.

“Estou muito orgulhoso dele, muito emocionado com tudo isso. Meu filho será um ótimo prefeito”, disse.

Alysson também destacou a relação de proximidade com o atual prefeito, Tião Bocalom, a quem chamou de conselheiro e amigo.

“A experiência compartilhada ao longo dos últimos anos vai continuar me influenciando. Qualquer coisa, ligarei para Bocalom”.

A posse de Alysson Bestene ocorre neste sábado (4), e Bocalom sai para disputar o governo do Acre.

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