De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorridos entre 2019 e 2020

Um homem, identificado como O.C.S., condenado a uma pena de 12 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, após investigações que revelaram um histórico de abusos familiares. A prisão aconteceu pela equipe de oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Brasiléia, na última quinta-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorridos entre 2019 e 2020. Inicialmente, o processo apurou o estupro cometido pelo homem contra sua filha de 13 anos.

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Entretanto, o trabalho investigativo da Polícia Civil foi além, descobrindo que o homem também havia abusado de outra filha de um casamento anterior, crime que levou a vítima a fugir de casa para escapar da violência do próprio pai.

A prisão é fruto de uma operação integrada que demonstra o fortalecimento da segurança pública no interior do estado. O Departamento de Inteligência (DI) foi fundamental na realização dos levantamentos e no repasse estratégico de informações que permitiram localizar o paradeiro do alvo.

O homem deve ser transferido para a unidade prisional, onde iniciará o cumprimento da sentença estabelecida pela Comarca de Brasiléia.