Palácio e Aleac discutem quem será o próximo líder do Governo; veja os cotados

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Já começou, entre a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o Palácio Rio Branco, a discussão sobre quem será o próximo líder do Governo na Casa do Povo.

Quem ocupa atualmente o cargo desde o governo de Gladson Cameli é o deputado Manoel Moraes. Com a posse de Mailza, uma nova liderança deve ascender.

As tratativas iniciaram nesta quarta-feira (8), com uma reunião no gabinete da presidência da Aleac, com a presença de alguns deputados, incluindo Manoel Moraes, e do dirigente estadual do Progressistas e braço-direito de Mailza, Lívio Veras.

Pelo que apurou o ContilNet, dois fortes candidatos ao cargo estão em discussão. Um é o deputado Clodoaldo Rodrigues, que era do Republicanos e se filiou ao PP durante a janela partidária. A outra é a deputada Michelle Mello, que era do PDT e se filiou ao União Brasil recentemente.

“Tem muita chance de que ele seja o escolhido, porque tem uma proximidade com Mailza, mas também tem a Michelle, que é uma mulher, e também tem o apreço de Mailza e é uma figura respeitada por ela”, disse uma fonte à nossa reportagem.

Manoel Moraes

Em entrevista ao ContilNet, concedida nesta terça-feira (8), Manoel Moraes disse que ainda não havia conversado com a governadora Mailza Assis sobre sua manutenção no cargo ou mudanças.

“Não, eu não conversei, não houve tempo ainda. A gente estava tratando ainda da saída do Gladson e a entrada dela. É uma coisa que não vejo de grande importância. É também uma decisão dela. Eu, da minha parte, entrei em um momento difícil a pedido do governador. Eu acho que fui o único líder que entrei sem pedir um cargo, sem pedir nada. E qual é o problema da liderança? É você estar conversando com 24 deputados o tempo todo, com secretário, com subsecretário, tentando apagar os incêndios. E não pode faltar uma sessão porque pode acontecer alguma coisa”, afirmou.

“Eu já participo de várias comissões, né? Na verdade, é um trabalho intenso. Se ela tiver uma pessoa que possa fazer isso, ótimo. Se não tiver também, ótimo. Agora, nesses cinco meses e pouco, nós temos de ir atrás de votos para nós e para ela”, concluiu.