Pane em bomba de captação interrompe abastecimento de água em Sena

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Uma pane na bomba de captação do Rio Iaco interrompeu temporariamente o fornecimento de água em Sena Madureira, no interior do Acre, desde a última sexta-feira (3). O problema afetou diversos moradores do município, que enfrentaram dificuldades com a falta do serviço ao longo das últimas horas.

De acordo com informações do gerente local do Saneacre, a falha ocorreu em uma válvula do sistema de captação, comprometendo o funcionamento da estrutura responsável por levar água até as residências.

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Ainda segundo o responsável, uma equipe técnica de Rio Branco foi acionada e já trabalha para solucionar o problema o mais rápido possível. A previsão é de que o abastecimento seja restabelecido gradativamente e volte à normalidade após o meio-dia.

Moradores de diferentes bairros relataram transtornos com a interrupção, especialmente em atividades básicas do dia a dia, como preparo de alimentos e higiene pessoal, aumentando a preocupação com a demora no retorno do serviço.

Enquanto isso, a orientação é para que a população utilize a água de forma consciente, priorizando atividades essenciais até a completa regularização do abastecimento no município.