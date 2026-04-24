Partido Novo barra candidatura de Samoel Andrade à Aleac no Acre; entenda

Liderança da juventude em Sena Madureira afirma que decisão não partiu dele, mas reforça continuidade na política e compromisso com a inclusão

O jovem líder político Samoel Andrade tornou público um comunicado direcionado à população de Sena Madureira e de todo o Acre, informando que não será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano pelo Partido NOVO. A decisão, segundo ele, foi tomada pelo Diretório Estadual da sigla após reunião com lideranças partidárias.

De acordo com Samoel, a escolha não partiu dele, mas foi recebida com respeito. “Essa não foi uma decisão minha, mas é uma decisão que eu respeito, porque acredito que a política também se faz com diálogo, maturidade e responsabilidade”, declarou.

Mesmo fora da disputa eleitoral neste momento, Samoel destacou que sua trajetória política continua. Ele reforçou que sua atuação é baseada na própria história de vida, marcada por desafios, superação e defesa de direitos, especialmente das pessoas com deficiência.

Atualmente, Samoel ocupa cargos relevantes, como Diretor Nacional de Políticas Públicas da Rede Observatório BPC, Coordenador Estadual da entidade no Acre e Presidente Municipal da Juventude do NOVO em Sena Madureira. Segundo ele, essas funções representam um compromisso direto com a população que mais precisa de políticas públicas.

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O líder também ressaltou que sua caminhada foi construída “na base”, com apoio de amigos, familiares e da comunidade. “Não tenho grandes estruturas nem recursos financeiros, mas tenho uma história de superação, verdade e compromisso com o povo”, afirmou.

Durante a reunião com o partido, foram apresentadas alternativas para o futuro político de Samoel, incluindo a possibilidade de preparação para uma candidatura a vereador em 2028, além da participação em coordenações de campanha e projetos partidários. Ele afirmou que todas as propostas ainda serão analisadas com responsabilidade.

Sobre posicionamentos eleitorais, Samoel informou que qualquer decisão de apoio a outros candidatos será tomada após diálogo com sua base de confiança. “Não tomarei nenhuma decisão precipitada”, destacou.

Apesar do cenário, ele garantiu permanência no partido e continuidade no cargo de presidente da Juventude do NOVO no município. “Essa não é uma derrota. É apenas mais um capítulo de uma história que sempre foi marcada por desafios”, afirmou.

Ao final, Samoel reforçou sua determinação em seguir na vida pública. “Minha luta não é por um momento, é por um propósito. Continuo acreditando em um Acre mais justo, mais inclusivo e mais humano”, concluiu.