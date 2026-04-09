Passou a caneta! Mailza exonera secretários e gestores em edição extra do DOE

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A governadora do Acre, Mailza Assis, oficializou uma série de exonerações no alto escalão do governo estadual por meio de publicação extra do Diário Oficial do Estado (DOE), divulgada na noite desta quarta-feira (8). As mudanças atingem áreas estratégicas da administração pública, incluindo segurança, saúde, administração penitenciária e políticas para mulheres.

Entre as principais alterações está a exoneração de Mardhia Yusif Awni El Shawwa Pereira, que deixou o cargo de secretária de Estado da Mulher. Ela ocupava a função desde janeiro de 2023. O decreto nº 13.314-P determina que a decisão passa a valer a partir da data da publicação.

Também foi exonerada Andrea Santos Pelatti, que exercia o cargo de secretária adjunta de Administração da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A medida foi oficializada pelo decreto nº 13.315-P.

Segurança Pública

Na área da segurança pública, o governo promoveu mudanças importantes. Evandro Bezerra da Silva foi exonerado do cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Já José Henrique Maciel deixou a função de delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), posto que ocupava desde o início de 2023.

Outra mudança relevante ocorreu no sistema penitenciário estadual. Marcos Frank Costa foi exonerado da presidência do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), cargo que exercia desde agosto de 2024.

A edição extra do DOE também trouxe exonerações em outras áreas do governo. A pedido, Patrícia Parente de Carvalho deixou a Diretoria de Empreendedorismo da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete).

Na estrutura militar do Executivo, o coronel da Polícia Militar José Rosemar Andrade de Messias foi exonerado do cargo de chefe da Casa Militar (Casmil), função para a qual havia sido nomeado em março deste ano.

Ainda constam na publicação a exoneração de Francinete Moreira Barros, que ocupava cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial (DAE-1), e de José Renato Araújo Nascimento, diretor de Redes de Atenção à Saúde da Sesacre.