Petit Planet faz ‘lição de casa’ em jogo cozy acessível

Petit Planet da HoYoverse é o simulador espacial gratuito que você precisa.

Se você busca um refúgio digital para fugir da ansiedade dos jogos competitivos, Petit Planet é o seu próximo destino. O novo projeto da HoYoverse coloca o jogador no comando de seu próprio pequeno astro, onde a missão principal é nutrir a biodiversidade, decorar sua casa e fazer amizades intergalácticas. Testamos o game durante a fase beta e o veredito é claro: a fórmula “cozy” nunca foi tão polida.

Um Universo no Seu Ritmo

Diferente de outros títulos da empresa, Petit Planet não te pressiona com combates intensos. Aqui, o tempo é sincronizado com o mundo real:

Atividades: Pescar, plantar, caçar insetos espaciais e coletar minérios rendem energia para expandir seu bioma.

Exploração: Com seu carro intergalático, você visita ilhas errantes para buscar recursos raros ou novos vizinhos.

Filosofia: O jogo desencoraja sessões exaustivas, focando em pequenas doses diárias de progresso e bem-estar.

O Charme dos NPCs

A HoYoverse aplicou sua maestria em criação de personagens para dar vida aos vizinhos. Personagens como Yunguo, que começa o jogo extremamente tímida, evoluem conforme você interage com eles, revelando histórias de fundo emocionantes e ilustrações exclusivas. Expandir sua casa também permite que você ajude a melhorar as moradias de seus amigos alienígenas.

Com informações do TechTudo.

Conexão Galáctica (Multiplayer)

O componente social é o coração de Petit Planet. O Bazar Galático serve como um hub onde dezenas de jogadores podem:

Participar de concursos de dança e tocar instrumentos juntos.

Trocar itens e receitas de fabricação.

Visitar planetas de desconhecidos que cruzam sua órbita.

Requisitos e Como Jogar

O beta começou oficialmente em 21 de abril de 2026 e os interessados podem se inscrever no site oficial da HoYoverse. Confira o que você precisa para rodar no PC:

Componente Requisito Recomendado Sistema Windows 10 ou superior Processador Intel i5 (11ª gên) / Ryzen 5 5000 Placa de Vídeo NVIDIA RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT Memória 16 GB de RAM Armazenamento 15 GB de espaço livre

Apesar de alguns pontos a polir, como a interface de construção e o chatbot de guia (LLM) que ainda falha em algumas instruções, Petit Planet já se desenha como um título indispensável para fãs de Stardew Valley e Animal Crossing.