A espera acabou para os fãs de uma das maiores franquias da cultura pop. Nesta quinta-feira (23/04), a Netflix libera a primeira temporada de Stranger Things: Histórias de 85.
Com uma pegada que mistura a nostalgia dos desenhos das manhãs de sábado com o terror sobrenatural característico dos irmãos Duffer, a série animada chega para expandir o universo de Eleven e seus amigos.
Data e Horário de Estreia
Diferente de algumas produções que saem em pílulas, a Netflix manterá o formato de “maratona”:
-
Data: 23 de abril de 2026 (Quinta-feira)
-
Horário: A partir das 05h (horário de Brasília).
-
Formato: Todos os 10 episódios liberados simultaneamente.
O Enredo: O Inverno de 85
A trama se encaixa cronologicamente entre a 2ª e a 3ª temporada. Após o fechamento do portal, o grupo de amigos tenta viver um inverno normal em Hawkins. No entanto, pequenas fissuras e criaturas ligadas ao Mundo Invertido começam a surgir, provando que a paz na cidade é apenas uma ilusão. A animação foca mais nos desafios da adolescência e em mistérios locais que não necessariamente ameaçam o mundo inteiro, mas colocam a vizinhança em risco.
Com informações do TechTudo.
Vozes e Novos Personagens
Embora os personagens sejam os mesmos, o elenco de dublagem original traz sangue novo:
-
Eleven: Dublada por Brooklyn Davey Norstedt.
-
Mike: Luca Diaz assume a voz do líder do grupo.
-
Nikki: A grande novidade é a personagem Nikki (Odessa A’zion), uma aluna punk transferida que se torna peça-chave nos novos mistérios ao lado de Will Byers.
Guia de Episódios
A temporada conta com 10 episódios de aproximadamente 25 minutos cada. Alguns títulos já instigam a curiosidade, como o Episódio 4, “A festa do pijama“, e o Episódio 8, “Nikki e Will – melhores amigos para a vida toda!“. Sob o comando de Eric Robles (Glitch Techs), a série promete um ritmo ágil de ação e comédia.
Se você está órfão da série principal, que caminha para sua conclusão, Histórias de 85 é a dose de Hawkins necessária para segurar a ansiedade até a temporada final em live-action.