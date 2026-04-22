A espera acabou para os fãs de uma das maiores franquias da cultura pop. Nesta quinta-feira (23/04), a Netflix libera a primeira temporada de Stranger Things: Histórias de 85.

Com uma pegada que mistura a nostalgia dos desenhos das manhãs de sábado com o terror sobrenatural característico dos irmãos Duffer, a série animada chega para expandir o universo de Eleven e seus amigos.

Data e Horário de Estreia

Diferente de algumas produções que saem em pílulas, a Netflix manterá o formato de “maratona”:

Data: 23 de abril de 2026 (Quinta-feira)

Horário: A partir das 05h (horário de Brasília) .

Formato: Todos os 10 episódios liberados simultaneamente.

O Enredo: O Inverno de 85

A trama se encaixa cronologicamente entre a 2ª e a 3ª temporada. Após o fechamento do portal, o grupo de amigos tenta viver um inverno normal em Hawkins. No entanto, pequenas fissuras e criaturas ligadas ao Mundo Invertido começam a surgir, provando que a paz na cidade é apenas uma ilusão. A animação foca mais nos desafios da adolescência e em mistérios locais que não necessariamente ameaçam o mundo inteiro, mas colocam a vizinhança em risco.

Com informações do TechTudo.

Vozes e Novos Personagens

Embora os personagens sejam os mesmos, o elenco de dublagem original traz sangue novo:

Eleven: Dublada por Brooklyn Davey Norstedt.

Mike: Luca Diaz assume a voz do líder do grupo.

Nikki: A grande novidade é a personagem Nikki (Odessa A’zion), uma aluna punk transferida que se torna peça-chave nos novos mistérios ao lado de Will Byers.

Guia de Episódios

A temporada conta com 10 episódios de aproximadamente 25 minutos cada. Alguns títulos já instigam a curiosidade, como o Episódio 4, “A festa do pijama“, e o Episódio 8, “Nikki e Will – melhores amigos para a vida toda!“. Sob o comando de Eric Robles (Glitch Techs), a série promete um ritmo ágil de ação e comédia.

Se você está órfão da série principal, que caminha para sua conclusão, Histórias de 85 é a dose de Hawkins necessária para segurar a ansiedade até a temporada final em live-action.