PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia

Uma ponte ilegal utilizada por madeireiros e garimpeiros para acessar áreas protegidas foi destruída pelos agentes

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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a Operação Turbid River, uma ofensiva estratégica para estancar a sangria ambiental nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã, em Rondônia. A ação focou na desarticulação da logística do garimpo ilegal e na destruição de acessos clandestinos que sustentavam crimes ambientais na região.

A operação foi realizada em cooperação com o Ibama, a Força Nacional e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia). No total, 28 policiais federais avançaram sobre os acampamentos clandestinos instalados em áreas de altíssima sensibilidade ambiental, onde a exploração predatória tem gerado danos irreversíveis às comunidades indígenas.

Logística Criminosa Inutilizada

O prejuízo para os infratores foi pesado. Durante a incursão, os agentes apreenderam e inutilizaram pás carregadeiras, motores, geradores e grandes quantidades de combustível. Equipamentos de comunicação por satélite e aparelhos celulares também foram recolhidos para perícia.

Um dos pontos altos da operação foi a destruição de uma ponte ilegal. Segundo a PF, a estrutura era o ponto chave utilizado tanto por madeireiros quanto por garimpeiros para atravessar maquinário pesado e escoar recursos naturais extraídos ilegalmente das reservas protegidas.

Proteção à Amazônia

As terras Roosevelt e Parque do Aripuanã sofrem pressão constante de grupos criminosos. Além do desmatamento e da poluição dos rios, a atividade ilícita impacta diretamente a cultura e a segurança dos povos originários. Com a “Turbid River”, as forças de segurança reforçam o cerco contra a invasão de territórios federais e a destruição do patrimônio ambiental de Rondônia.

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