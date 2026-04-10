10/04/2026
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Entenda: PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia

Uma ponte ilegal utilizada por madeireiros e garimpeiros para acessar áreas protegidas foi destruída pelos agentes

Por Fhagoner Soares, ContilNet 10/04/2026
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Entenda: PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia
Agentes da PF e Ibama monitoram áreas degradadas por exploração ilícita de minério/ Foto: PF
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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (9) a Operação Turbid River, uma ofensiva estratégica para estancar a sangria ambiental nas Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã, em Rondônia. A ação focou na desarticulação da logística do garimpo ilegal e na destruição de acessos clandestinos que sustentavam crimes ambientais na região.

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A operação foi realizada em cooperação com o Ibama, a Força Nacional e o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI-Amazônia). No total, 28 policiais federais avançaram sobre os acampamentos clandestinos instalados em áreas de altíssima sensibilidade ambiental, onde a exploração predatória tem gerado danos irreversíveis às comunidades indígenas.

PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia

Ponte ilegal usada para acesso a terras indígenas é destruída pela Polícia Federal/ Foto: PF

Logística Criminosa Inutilizada

O prejuízo para os infratores foi pesado. Durante a incursão, os agentes apreenderam e inutilizaram pás carregadeiras, motores, geradores e grandes quantidades de combustível. Equipamentos de comunicação por satélite e aparelhos celulares também foram recolhidos para perícia.

PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia

Pás carregadeiras e motores de garimpo são inutilizados durante operação em RO/ Foto: PF

Um dos pontos altos da operação foi a destruição de uma ponte ilegal. Segundo a PF, a estrutura era o ponto chave utilizado tanto por madeireiros quanto por garimpeiros para atravessar maquinário pesado e escoar recursos naturais extraídos ilegalmente das reservas protegidas.

PF e Ibama desarticulam base de garimpo ilegal em Rondônia

Equipamentos de comunicação via satélite foram apreendidos em acampamentos clandestinos/ Foto: PF

Proteção à Amazônia

As terras Roosevelt e Parque do Aripuanã sofrem pressão constante de grupos criminosos. Além do desmatamento e da poluição dos rios, a atividade ilícita impacta diretamente a cultura e a segurança dos povos originários. Com a “Turbid River”, as forças de segurança reforçam o cerco contra a invasão de territórios federais e a destruição do patrimônio ambiental de Rondônia.

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