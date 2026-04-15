O acidente ocorreu em um dos trechos mais movimentados da capital acreana, complicando o fluxo de veículos no horário de pico do meio-dia

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um caminhão complicou o tráfego em uma das principais artérias de Rio Branco no final da manhã desta quarta-feira (15). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Antônio da Rocha Viana com a Rua Otávio Rola, trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos.

O impacto ocorreu em um horário próximo ao meio-dia, o que resultou em uma rápida formação de congestionamento. A Avenida Antônio da Rocha Viana, que serve como ligação fundamental para diversos bairros e centros comerciais, apresentou lentidão nos dois sentidos logo após o incidente.

Impacto no Fluxo

Quem trafega pela região encontra dificuldades, já que os veículos envolvidos na batida acabaram ocupando parte da pista, restringindo a passagem. Motoristas que precisam passar pelo cruzamento com a Rua Otávio Rola devem redobrar a atenção ou, se possível, buscar rotas alternativas para evitar o gargalo formado no local.

Até o momento, não houve registro de feridos graves, apenas danos materiais. A perícia técnica e os agentes de trânsito são aguardados para realizar os procedimentos de praxe e coordenar a retirada dos veículos, visando a normalização do fluxo na via.

As autoridades de trânsito reforçam o alerta para o cuidado redobrado em cruzamentos movimentados, especialmente em horários de pico, onde a pressa e a falta de atenção podem resultar em colisões como a registrada nesta manhã.