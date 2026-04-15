15/04/2026
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Colisão entre carro e caminhão trava trânsito na Avenida Antônio da Rocha Viana

O acidente ocorreu em um dos trechos mais movimentados da capital acreana, complicando o fluxo de veículos no horário de pico do meio-dia

Por Redação ContilNet 15/04/2026
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Colisão entre carro e caminhão trava trânsito na Avenida Antônio da Rocha Viana
Carro e caminhão colidiram no cruzamento/ Foto: ContilNet

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio e um caminhão complicou o tráfego em uma das principais artérias de Rio Branco no final da manhã desta quarta-feira (15). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Antônio da Rocha Viana com a Rua Otávio Rola, trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos.

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O impacto ocorreu em um horário próximo ao meio-dia, o que resultou em uma rápida formação de congestionamento. A Avenida Antônio da Rocha Viana, que serve como ligação fundamental para diversos bairros e centros comerciais, apresentou lentidão nos dois sentidos logo após o incidente.

Colisão entre carro e caminhão trava trânsito na Avenida Antônio da Rocha Viana

Lentidão atinge a Avenida Antônio da Rocha Viana no horário de pico desta quarta/ Foto: ContilNet

Impacto no Fluxo

Quem trafega pela região encontra dificuldades, já que os veículos envolvidos na batida acabaram ocupando parte da pista, restringindo a passagem. Motoristas que precisam passar pelo cruzamento com a Rua Otávio Rola devem redobrar a atenção ou, se possível, buscar rotas alternativas para evitar o gargalo formado no local.

Até o momento, não houve registro de feridos graves, apenas danos materiais. A perícia técnica e os agentes de trânsito são aguardados para realizar os procedimentos de praxe e coordenar a retirada dos veículos, visando a normalização do fluxo na via.

As autoridades de trânsito reforçam o alerta para o cuidado redobrado em cruzamentos movimentados, especialmente em horários de pico, onde a pressa e a falta de atenção podem resultar em colisões como a registrada nesta manhã.

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