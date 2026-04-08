Polícia apreende menor de 17 anos com drogas e dinheiro em bairro de Rio Branco

📸 Foto: ContilNet

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Um menor de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (07), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Travessa Sabiá, localizada no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando sobre a intensa comercialização de entorpecentes na região, que já é conhecida pelas forças de segurança devido à movimentação frequente de usuários e por operações anteriores realizadas no local.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e realizaram uma incursão a pé. Durante a ação, a equipe visualizou três indivíduos, sendo que um deles entregava um objeto aos demais e recebia dinheiro em troca, levantando suspeitas de prática de tráfico.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram fugir. Os militares conseguiram abordar e apreender o menor, enquanto os outros indivíduos conseguiram escapar.

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Durante a revista pessoal, foram encontradas com o adolescente 12 trouxinhas de substância análoga ao crack, 22 trouxinhas de substância análoga à cocaína, 5 trouxinhas de substância análoga a skank, além da quantia de R$ 177,50 em dinheiro trocado.

Segundo a polícia, o menor confessou que estava comercializando drogas no local há alguns dias e relatou que os indivíduos que conseguiram fugir seriam usuários.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido, onde ficará à disposição da Justiça.