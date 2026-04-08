08/04/2026
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Polícia apreende menor de 17 anos com drogas e dinheiro em bairro de Rio Branco

A guarnição recebeu uma denúncia anônima informando sobre a intensa comercialização de entorpecentes na região, que já é conhecida pelas forças de segurança

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Polícia apreende menor de 17 anos com drogas e dinheiro em bairro de Rio Branco
Foi encontrado 12 trouxinhas de substância análoga ao crack, 22 trouxinhas de substância análoga à cocaína, 5 trouxinhas de substância análoga a skank, além da quantia de R$ 177,50
📸 Foto: ContilNet
⏱️ 2 mins leitura

Um menor de 17 anos foi apreendido na noite desta terça-feira (07), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar na Travessa Sabiá, localizada no bairro da Paz, em Rio Branco.

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De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando sobre a intensa comercialização de entorpecentes na região, que já é conhecida pelas forças de segurança devido à movimentação frequente de usuários e por operações anteriores realizadas no local.

Polícia apreende menor de 17 anos com drogas e dinheiro em bairro de Rio Branco

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla)/ Foto: ContilNet

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e realizaram uma incursão a pé. Durante a ação, a equipe visualizou três indivíduos, sendo que um deles entregava um objeto aos demais e recebia dinheiro em troca, levantando suspeitas de prática de tráfico.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram fugir. Os militares conseguiram abordar e apreender o menor, enquanto os outros indivíduos conseguiram escapar.

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Durante a revista pessoal, foram encontradas com o adolescente 12 trouxinhas de substância análoga ao crack, 22 trouxinhas de substância análoga à cocaína, 5 trouxinhas de substância análoga a skank, além da quantia de R$ 177,50 em dinheiro trocado.

Segundo a polícia, o menor confessou que estava comercializando drogas no local há alguns dias e relatou que os indivíduos que conseguiram fugir seriam usuários.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material apreendido, onde ficará à disposição da Justiça.

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