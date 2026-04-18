Vídeo destaca a luta de Chico Mendes pela "floresta em pé" contra o modelo de desmatamento para criação de pastagens

A influenciadora digital Marina Guaragna, que está em solo acreano gravando uma série de conteúdos sobre a região, dedicou seu vídeo mais recente a um dos nomes mais emblemáticos do estado: Chico Mendes. No registro, Marina confronta o discurso de ódio que ainda cerca a figura do líder seringueiro dentro de sua própria terra natal.

“Chico Mendes é um vagabundo”. Foi a partir deste comentário agressivo, comum em suas redes desde que chegou ao Acre, que a influencer decidiu mergulhar na história do homem que se tornou um dos maiores símbolos do ambientalismo mundial.

A Floresta como Campo de Batalha

Marina explica que o “ódio” local não é por acaso, mas sim fruto de um histórico conflito de interesses. Chico Mendes, seringueiro que compreendia a dinâmica da floresta, percebeu cedo a transição do ecossistema para o pasto, impulsionada por pessoas de fora que derrubavam e cercavam terras.

“O que Chico Mendes defendia era a floresta em pé, gerando renda distribuída para quem vive ali e depende dela”, afirma a influenciadora. Segundo ela, esse modelo batia de frente com o lucro imediato de poucos que lucravam com o desmatamento, transformando o ambientalista em um “obstáculo” a ser eliminado.

O Assassinato e a Disputa de Narrativas

O vídeo relembra que Chico Mendes foi morto em sua própria casa justamente por enfrentar interesses poderosos. Marina aponta que, ainda hoje, existe um esforço contínuo para distorcer a história e diminuir a luta do seringueiro, tentando transformar em “vilão” aquele que lutou pela dignidade das populações tradicionais.

Para Marina, odiar Chico Mendes é, em última análise, cair em uma armadilha de egos e narrativas onde quem perde é o planeta. “Se você acredita que o valor da floresta viva é superior ao lucro imediato de poucos, não tem por que odiar o maior ambientalista que já existiu no nosso país”, conclui.

Repercussão Internacional

O posicionamento de Marina Guaragna reforça o papel do Acre no cenário global de preservação. Chico Mendes deixou um legado que transcende o Brasil, e a série de vídeos da influencer tem servido para reapresentar o estado e seus heróis sob uma ótica de valorização do patrimônio natural e social.