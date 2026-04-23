Pré-Enem Legal realiza aulões percorre municípios do Acre

Após passar por Bujari, Xapuri e Porto Acre, o calendário do programa segue para Capixaba e Sena Madureira ainda neste mês de abril

A corrida por uma vaga no ensino superior ganhou um reforço importante em Senador Guiomard nesta semana. A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Divisão de Pré-Enem, realizou nesta quarta e quinta-feira, dias 22 e 23, uma série de aulões preparatórios na escola cívico-militar Adalci Simões da Costa. O objetivo é munir os estudantes da terceira série do ensino médio e egressos com estratégias práticas para o exame que ocorre em novembro.

Diferente da rotina escolar tradicional, os aulões do Pré-Enem Legal apostam em uma dinâmica mais ágil e objetiva. Segundo os coordenadores, o foco está no repasse de “bizus” — dicas rápidas e técnicas de resolução de problemas que ajudam o candidato a ganhar tempo durante a prova.

Estratégias e Motivação

O chefe da Divisão do Pré-Enem Legal, professor Humberto Miranda, destaca que o projeto é uma ferramenta de transformação social. “A ideia é mostrar que o Enem é o caminho para a universidade, para descontos em faculdades privadas e uma forma do aluno mudar de vida pelos estudos”, afirma. O programa contempla todos os componentes do conhecimento, com atenção especial à redação.

O professor de biologia, Mábio Castro, reforça que o estímulo emocional faz parte do pacote. “A gente consegue trazer informação, animar e estimular esse aluno a estudar um pouco mais. Além das aulas presenciais, incentivamos o acesso às aulas gravadas no Centro de Mídias (Cemeac)”, explica.

Aprovação dos Estudantes

Para quem está na ponta, o impacto é direto. A estudante Hana Beatriz Sales, moradora do ramal Zé Vaqueiro, elogiou a clareza das informações. “Ajuda a tirar dúvidas e temos mais informações do que somente em sala. Os professores são ótimos e as aulas têm uma boa dinâmica”, disse. No mesmo sentido, a estudante Gabriela Moreira, residente no km 23 da BR-364, pontuou que o incentivo é fundamental para aprimorar o que já é visto no dia a dia escolar.

Calendário de Itinerância

O programa segue um cronograma intenso por todo o Acre. Após passar por Porto Acre, Bujari, Assis Brasil e Xapuri, os próximos destinos são: