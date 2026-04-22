O prefeito reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento da agricultura familiar

O prefeito Zequinha Lima visitou, nesta terça-feira (21), a segunda colheita do plantio semimecanizado de café na Vila Santa Rosa, zona rural de Cruzeiro do Sul. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, que tem incentivado o fortalecimento da cafeicultura no município.

A gestão por meio da secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento disponibilizou um trator agrícola para auxiliar a máquina recolhedora de café. A tecnologia tem proporcionado benefícios como a redução da necessidade de mão de obra, maior agilidade no processo e diminuição dos custos de produção. Na propriedade do agricultor Marcus Araújo, a segunda safra já começou em uma área de quatro hectares cultivados.

O presidente da Cooperativa dos Produtores de Café do Juruá (Coopercafé), Jonas Lima, destacou os avanços na agricultura familiar durante a atual gestão.

“Durante o primeiro mandato, o prefeito Zequinha entregou 560 equipamentos para os produtores rurais. Hoje, cerca de 100 produtores são atendidos pelo programa de desenvolvimento da cultura do café. É uma iniciativa que está levando a produção para áreas onde antes não era possível. Parabenizo o prefeito por reconhecer a importância do setor rural para a economia do município”, afirmou.

A produtora Maria Andreia Lima, da Vila São Pedro, também ressaltou a importância do incentivo ao pequeno produtor.

“Quero agradecer ao prefeito pelo apoio à cadeia produtiva da cafeicultura. Sempre tive vontade de investir, mas o início exige muitos recursos e o retorno não é imediato. Hoje estou muito feliz, porque nosso trabalho foi facilitado”, disse.

Já o produtor Marcus Araújo, da Vila Santa Rosa, enfatizou o impacto positivo do apoio recebido.

“Quero agradecer ao prefeito Zequinha por olhar pelos pequenos produtores. Produzir café não é fácil, mas estamos felizes com o apoio que temos recebido”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da cafeicultura no município.

“É fundamental o apoio do poder público. Estamos investindo na Coopercafé e diretamente no produtor rural, pensando no desenvolvimento da agricultura familiar. Vamos continuar ampliando esses investimentos, buscando reduzir as dificuldades de quem inicia na cafeicultura e fortalecer ainda mais o setor”, concluiu.

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