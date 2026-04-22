A corrida presidencial de 2026 já começou nas redes sociais. O PT “virou a chave” para o modo campanha e publicou um vídeo contundente mirando o senador Flávio Bolsonaro, apontado como o principal adversário do presidente Lula no próximo pleito. A peça publicitária utiliza passagens da Bíblia para alertar o eleitorado sobre a tentativa de Flávio de se desvincular da imagem do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Arma Religiosa

O vídeo destaca a passagem de Mateus 7:15: “Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas”. A estratégia busca:

Invalidar o Discurso Moderado: O PT afirma que Flávio tenta se vender como um “Bolsonaro vacinado” ou moderado para atrair o centro, mas que sua essência política é idêntica à do pai.

Focar no Histórico: A gravação aponta que, em sete anos de Senado, Flávio aprovou apenas um projeto de lei, focando suas energias em “motociatas e viagens”.

Com informações do Metrópoles.

Acusações e “Rachadinhas”

O conteúdo não poupa críticas à vida pública do senador, citando nominalmente as suspeitas de rachadinha e lavagem de dinheiro como marcas de seu currículo. “Flávio é Bolsonaro, e nós já vimos como essa família é capaz de acabar com o Brasil”, diz a narração do vídeo, que já ultrapassou a marca de 200 mil visualizações.

A Resposta de Flávio: O “Bolsonaro Vacinado”

O senador reagiu à ofensiva mantendo a linha adotada em seus próprios vídeos de pré-campanha. Recentemente, Flávio compartilhou materiais ao lado da esposa, Fernanda, sugerindo que foi “reeducado” e que hoje representa uma direita mais equilibrada, mas com a mesma “garra para lutar pelo país”.

O Xadrez Político

Analistas indicam que o PT decidiu antecipar os ataques para evitar que a imagem de “moderado” de Flávio ganhe tração entre os eleitores indecisos. Por outro lado, aliados de Bolsonaro acreditam que o uso da Bíblia pelo PT pode gerar um efeito reverso entre o eleitorado evangélico, que costuma ver com desconfiança o uso de termos religiosos pela esquerda.

A disputa promete ser centrada na desconstrução de personalidades e no resgate de escândalos passados, deixando claro que a polarização de 2022 continua viva para 2026.