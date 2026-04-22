O mutirão tem como objetivo recuperar áreas afetadas após o período de cheia

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou nesta quarta-feira,22,um mutirão de limpeza no bairro Miritizal (parte de cima e de baixo). O prefeito Zequinha Lima, esteve no local acompanhando de perto os serviços.

O mutirão tem como objetivo recuperar áreas afetadas após o período de cheia, promovendo melhorias na infraestrutura. Entre os serviços realizados estão roçagem, retirada de entulhos, tapa-buracos, limpeza de ruas, desobstrução de bueiros e manutenção da iluminação pública.

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Durante a visita Zequinha destacou a importância da ação e reforçou o pedido de colaboração da população. “Passada a alagação, temos que fazer a manutenção dos bairros afetados, como o Miritizal. Precisamos também do apoio dos moradores e pedimos que coloquem na frente de casa tudo o que tiver nos quintais. Nossas equipes estarão aqui por vários dias garantindo que a limpeza seja feita”, afirmou.

Morador do bairro há mais de 50 anos, José Francisco da Silva ressaltou os benefícios do mutirão. “Esse trabalho é muito importante porque deixa tudo mais limpo, mais bonito e ajuda a evitar doenças”, disse.

O presidente da Associação de Moradores do Miritizal de Baixo, Lourenço de Jesus, enfatizou que a ação é essencial após a enchente. “Esse serviço é importantíssimo porque retira os entulhos, limpa as ruas e recupera os danos que a água causou. Ficam buracos, areia acumulada, então é de grande importância para a comunidade”, destacou.

O presidente do Miritizal de Cima, Siemar Moreira da Silva, também comemorou a chegada das melhorias. “A gente agradece ao prefeito e ao secretário. Sabemos que passamos por um período difícil de alagação, mas agora, com o rio baixando, já estamos vendo as melhorias chegando”, comentou.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves, o mutirão é uma resposta imediata aos impactos causados pela cheia. “Com a baixa das águas, iniciamos esse grande trabalho de limpeza geral, com várias frentes de serviço atuando ao mesmo tempo. Nosso objetivo é corrigir os danos e devolver melhores condições ao bairro”, explicou ele ressaltando ainda que os trabalhos devem continuar pelos próximos dias, atendendo todas as áreas do Miritizal.

Acompanharam o prefeito Zequinha Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Nicolau Júnior e vereadores do município.

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