A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, 25, e domingo, 26, uma ação de atendimento itinerante nas comunidades Morada Nova e São Raimundo, localizadas na região do Igarapé Monteiro, afluente do Rio Liberdade. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde para cerca de 350 moradores que vivem nessas localidades, levando atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem diretamente às comunidades.

A programação começa no sábado, 25, na comunidade Morada Nova, e segue no domingo, 26, na comunidade São Raimundo. A ação contará com uma equipe multiprofissional da Atenção Primária, ofertando serviços como consultas médicas, atendimentos odontológicos, procedimentos de enfermagem — incluindo curativos, administração de medicamentos injetáveis, pré-natal e coleta de PCCU — além de ações de prevenção e promoção à saúde.

Também será disponibilizada uma farmácia móvel, garantindo a dispensação gratuita de medicamentos básicos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando o compromisso da gestão municipal em descentralizar os serviços e atender populações mais distantes da zona urbana.

O coordenador da Atenção Básica, Gilmar Gilles, destacou a importância da iniciativa e a continuidade desse tipo de ação nas comunidades rurais.

“Essa já é uma rotina da Secretaria, que busca levar periodicamente serviços de saúde às localidades mais distantes, com atendimento médico, odontológico e de enfermagem, incluindo curativos, aplicação de medicamentos, pré-natal e coleta de PCCU. Também disponibilizamos uma farmácia móvel com medicamentos da Atenção Primária para atender os usuários do SUS dessas comunidades”, afirmou.