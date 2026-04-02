Prefeitura autoriza mais de R$ 3,3 milhões em obras de pavimentação

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A Prefeitura de Rio Branco assinou, na noite desta quinta-feira (2), duas importantes ordens de serviço para obras de pavimentação urbana, durante ato solene realizado no Afa Jardim, em evento de prestação de contas que marcou os 5 anos e 3 meses de gestão municipal.

As intervenções somam R$ 3.334.764,24 em investimentos e contemplam serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e construção de calçadas em diferentes bairros da capital acreana.

A primeira ordem de serviço autoriza a empresa Santos Comércio e Construção Ltda a executar obras na Travessa Camaro, no bairro Benfica, com investimento de R$ 1.096.999,00 e prazo de execução de 90 dias. Já a segunda contempla a empresa MCF Construção e Comércio Ltda, responsável por obras nas ruas Marquês de Caravelas, no bairro Jardim Europa, Travessa São Lucas, no São Francisco, além do acesso ao Centro de Atendimento ao Idoso, no bairro Apolônio Sales, com valor global de R$ 2.237.765,24 e prazo de 120 dias. Ambas as obras têm início previsto para o dia 6 de abril de 2026 e são oriundas de convênios com o Ministério da Defesa .

Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com o avanço da infraestrutura da cidade.

“Estamos trabalhando com responsabilidade para levar dignidade às pessoas. Essas obras representam mais qualidade de vida, mobilidade e desenvolvimento para nossa população. É assim que seguimos, com planejamento e resultados concretos”, afirmou o gestor.

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