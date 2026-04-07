Seca extrema: Alysson se antecipa para evitar colapso no abastecimento

A declaração foi dada nesta terça-feira (7), durante agenda na Câmara Municipal

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Diante da previsão de um período de estiagem mais intenso neste ano, o prefeito Alysson Bestene afirmou que a gestão já iniciou o planejamento para evitar desabastecimento de água em Rio Branco.

A declaração foi dada nesta terça-feira (7), durante agenda na Câmara Municipal. Segundo o prefeito, um plano de contingência está sendo elaborado com apoio de órgãos estratégicos.

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“Já chamamos a Defesa Civil e também os órgãos responsáveis. Vamos ter um plano de contingenciamento pensando nesse período de estiagem. A previsão é de um verão mais severo, então precisamos nos preparar para atender as comunidades que mais necessitam”, afirmou.

O gestor destacou que o foco será garantir o abastecimento, principalmente nas regiões mais vulneráveis. “Água é vida, água é prioridade. A gente vai estar com esse enfoque, chegando nas comunidades que precisarem desse atendimento durante a estiagem”, disse.

Alysson também ressaltou que o planejamento já está em andamento. “Estamos com um planejamento em dia para poder chegar nessas comunidades no período de seca”, completou.

Previsão de seca severa

A preocupação com a estiagem ocorre após um início de ano marcado por extremos climáticos na capital acreana. Em 2026, o Rio Acre já transbordou três vezes em Rio Branco, cenário que agora contrasta com a previsão de forte seca nos próximos meses.

A prefeitura deve detalhar, nos próximos dias, as medidas que serão adotadas no plano de contingência para minimizar os impactos da possível escassez de água na capital.