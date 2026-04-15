Procura por vacina contra a gripe continua baixa e Saúde faz apelo em Sena Madureira

A procura pela vacina contra a gripe segue abaixo do esperado em Sena Madureira, acendendo o alerta das autoridades de saúde do município. Mesmo com doses disponíveis gratuitamente nas unidades básicas espalhadas pelos bairros, muitas pessoas ainda não buscaram a imunização.

Diante da baixa adesão, a pasta de Saúde reforçou o pedido para que a população procure os postos de atendimento e receba a vacina o quanto antes. A medida é considerada essencial para reduzir a circulação do vírus e evitar complicações provocadas pela gripe.

Especialistas destacam que o imunizante ajuda a prevenir casos graves da doença, diminuindo o risco de internações e problemas respiratórios, como pneumonia. A proteção é ainda mais importante para crianças, idosos, gestantes e pessoas com a saúde mais sensível, mas está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A campanha de vacinação segue até novembro, e a orientação é que os moradores não deixem para depois. Além da proteção individual, a vacinação contribui para a segurança coletiva e ajuda a preservar a saúde da comunidade.