Conheça os principais destinos das exportações e as origens das importações do estado do Acre

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O Acre é um estado localizado na região Norte do país, fazendo parte da Amazônia Sul-Ocidental. Possui divisas com os estados do Amazonas e Rondônia, além de fronteiras internacionais com o Peru e a Bolívia.

Os fluxos comerciais que os espaços estabelecem entre si ajudam a desenvolver e a dinamizar a economia dos lugares. Dentro da lógica comercial global, é importante possuir acordos que incentivem e até facilitem esses fluxos, em busca de um benefício mútuo entre as partes: são as chamadas parcerias econômicas.

Em 2025, o Acre foi o estado brasileiro que menos exportou e importou produtos. Ainda assim, é importante conhecer os destinos das exportações e as origens das importações.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), os produtos mais exportados pelo Acre são: carne bovina, com 33,1% das exportações, seguida da soja, com 29,3%, e frutas e nozes, com 15,6%. E quais são os destinos dessa produção?

Os dados da Comex Stat de 2026 apontam o Peru como o principal destino das exportações acreanas, sendo o Acre o único estado brasileiro a ter o país andino como principal comprador, com 25,7% de participação. O segundo maior destino comercial do Acre atualmente são os Emirados Árabes Unidos, com 22,9% das exportações, seguidos por Turquia e México, ambos com 15,1%, Espanha (7,1%), Hong Kong (3,5%), Filipinas (2%), Bolívia (1,9%), China (1,5%) e Palestina (1%).

Além de saber para quem o Acre mais vende, também é importante entender de quem ele mais compra, ou seja, quais são as principais origens das importações do estado. Atualmente, entre os produtos que o Acre mais importa estão: calçados; carrinhos de bebê, brinquedos, jogos e artigos esportivos; pneus de borracha; cimento e materiais de construção; madeira; tecidos; e maquinários.

A China é o país do qual o Acre mais importa produtos atualmente. Conhecida como a “fábrica do mundo”, a nação asiática possui uma das maiores bases industriais do planeta, sendo o principal parceiro econômico do Brasil. Mais de 69% de toda a importação acreana é de origem chinesa.

Outras origens das importações acreanas são o Peru, com 10,9% de participação, seguido do Vietnã (8,3%), Bolívia (5,7%), Estados Unidos (5,7%) e Suíça, com 0,2%.

Conhecer os principais parceiros econômicos do Acre é entender os destinos da produção do estado, além da origem dos produtos que consumimos e, consequentemente, seu papel no tabuleiro geopolítico global.

Biografia:

Possui Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Acre, com linha de pesquisa na análise da dinâmica socioambiental, atua como professor da rede estadual de ensino desde 2020. Já atuou no ensino superior (professor substituto na Universidade Federal do Acre) e em cursos preparatórios para o ENEM e concursos públicos.

Possui uma página no Instagram chamada Geografia Hoje (@geografia.hoje), onde divulga conhecimentos relacionados ao ensino de Geografia, questões geopolíticas e atualidades.