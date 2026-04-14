O povoado de Baixão dos Honoratos, na zona rural de São Gabriel (BA), foi palco de uma tragédia que vitimou a professora da rede municipal Bárbara Pereira de Souza.
O crime ocorreu na tarde deste domingo (12/04), durante um torneio de futebol amador na comunidade, deixando familiares, alunos e moradores em estado de choque.
O Crime e o Ato de Coragem
A confusão teria começado logo após o término de uma partida. Segundo relatos, um desentendimento entre o pai de Bárbara e um homem presente no campo escalou rapidamente para a agressão física. Ao perceber que o pai estava em perigo, a professora interveio para defendê-lo, momento em que foi atingida por um golpe de faca na perna.
-
Ferimento Fatal: O golpe atingiu a região da veia femoral, provocando uma hemorragia severa.
-
Socorro: Bárbara foi levada às pressas ao Hospital Regional de Irecê, mas, devido à gravidade do ferimento e à grande perda de sangue, não resistiu e faleceu.
Com informações do Correio 24horas.
Investigação e Prisão
A Polícia Militar do 9º Batalhão agiu rapidamente e localizou o suposto autor do crime. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga a motivação exata da briga e as circunstâncias do ataque.
Luto na Educação
Bárbara era uma profissional respeitada na Escola Manoel Honorato de Souza. A Prefeitura de São Gabriel e o prefeito Mateus Machado emitiram notas de pesar, destacando o compromisso da docente com a formação de jovens na região.
“Profissional dedicada, Bárbara deixa um legado de compromisso com a educação e de contribuição significativa na formação de gerações em nosso município”, afirmou a gestão municipal em comunicado oficial.
A comunidade escolar de São Gabriel suspendeu as atividades nesta segunda-feira em sinal de luto pela perda trágica da educadora.