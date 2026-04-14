Professora morreu na Bahia ao tentar proteger pai em briga de futebol

O povoado de Baixão dos Honoratos, na zona rural de São Gabriel (BA), foi palco de uma tragédia que vitimou a professora da rede municipal Bárbara Pereira de Souza.

O crime ocorreu na tarde deste domingo (12/04), durante um torneio de futebol amador na comunidade, deixando familiares, alunos e moradores em estado de choque.

O Crime e o Ato de Coragem

A confusão teria começado logo após o término de uma partida. Segundo relatos, um desentendimento entre o pai de Bárbara e um homem presente no campo escalou rapidamente para a agressão física. Ao perceber que o pai estava em perigo, a professora interveio para defendê-lo, momento em que foi atingida por um golpe de faca na perna.

Ferimento Fatal: O golpe atingiu a região da veia femoral, provocando uma hemorragia severa.

Socorro: Bárbara foi levada às pressas ao Hospital Regional de Irecê, mas, devido à gravidade do ferimento e à grande perda de sangue, não resistiu e faleceu.

Com informações do Correio 24horas.

Investigação e Prisão

A Polícia Militar do 9º Batalhão agiu rapidamente e localizou o suposto autor do crime. Ele foi preso em flagrante e apresentado à Delegacia de Polícia Civil, que agora investiga a motivação exata da briga e as circunstâncias do ataque.

Luto na Educação

Bárbara era uma profissional respeitada na Escola Manoel Honorato de Souza. A Prefeitura de São Gabriel e o prefeito Mateus Machado emitiram notas de pesar, destacando o compromisso da docente com a formação de jovens na região.

“Profissional dedicada, Bárbara deixa um legado de compromisso com a educação e de contribuição significativa na formação de gerações em nosso município”, afirmou a gestão municipal em comunicado oficial.

A comunidade escolar de São Gabriel suspendeu as atividades nesta segunda-feira em sinal de luto pela perda trágica da educadora.