Tragédia com pit bull doméstico termina em morte de mulher

A zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão, foi palco de uma cena de horror na noite desta segunda-feira (13/04). Uma mulher identificada como Mara, que trabalhava como caseira em uma fazenda às margens da BR-316, morreu após ser dilacerada pelo cão da família, um animal da raça pit-bull.

O Ataque

Segundo relatos do marido da vítima, Mara estava na cozinha preparando a janta do casal e também a refeição do animal quando foi surpreendida pelo ataque. O companheiro não estava na residência no momento em que a agressão começou.

Cena do Crime: Ao retornar para casa, o marido encontrou o animal extremamente agressivo e precisou se trancar em um dos cômodos para não ser a próxima vítima.

Com informações do Metrópoles.

Socorro: O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o corpo de Mara no banheiro da casa, com ferimentos fatais em diversas partes do corpo.

Desfecho e Investigação

Devido ao comportamento incontrolável e ao risco iminente para as equipes de resgate e para o marido, o pit-bull precisou ser sacrificado no local.

A Polícia Civil do Maranhão assumiu o caso para investigar o que teria motivado a mudança repentina no comportamento do cão, que vivia com o casal na propriedade. O corpo da vítima foi encaminhado para exames periciais e a tragédia reacende o debate sobre a segurança e o manejo de raças de grande porte em ambientes domésticos.