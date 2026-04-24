Selecionados podem receber subvenção de R$ 80 mil e bolsas de até R$ 50 mil para tirar projetos de base tecnológica do papel

O ecossistema de inovação do Acre ganhou mais tempo para se organizar. O governo estadual, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) e da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), anunciou nesta sexta-feira (24) a prorrogação das inscrições para o programa Centelha 3. Agora, empreendedores e criativos têm até o dia 4 de maio para submeterem suas propostas de base tecnológica.

A iniciativa, que já conta com 200 projetos registrados, foca em um dos principais gargalos do setor: o capital inicial. Segundo o presidente da Fapac, Reyson Barros, a extensão do prazo segue as diretrizes da gestão da governadora Mailza Assis para fortalecer o desenvolvimento econômico local. “É um convite para que ninguém fique de fora desse movimento que está moldando o futuro do Acre”, afirmou Barros.

Apoio financeiro de até R$ 130 mil

O programa oferece um suporte financeiro robusto para transformar conceitos em empresas reais. Ao todo, serão selecionados até 20 projetos, que contarão com os seguintes benefícios:

Subvenção Econômica: Até R$ 80 mil por proposta para custos operacionais e desenvolvimento;

Bolsas de Fomento: Até R$ 50 mil adicionais para auxílio tecnológico e extensão inovadora.

O que é preciso para ser aprovado?

A coordenadora do programa, Shirley Marçal, destaca que não basta ter uma boa ideia; é preciso demonstrar que o projeto é viável e escalável. Os critérios de seleção levam em conta o grau de inovação, o potencial de mercado, o impacto socioambiental e a capacidade da equipe em executar a proposta.

“O Centelha é fundamental para remover o gargalo do acesso ao recurso financeiro. A prorrogação é a chance para quem ainda não submeteu seu projeto”, reforçou Marçal.

Como participar

O processo de inscrição é simplificado e totalmente digital. Os requisitos básicos são:

Possuir um CPF válido; Ter idade mínima de 18 anos.

Os interessados devem acessar o site oficial (programacentelha.com.br) para realizar o cadastro. O foco principal são startups ou indivíduos com ideias promissoras que possam contribuir de forma efetiva para os setores estratégicos da economia acreana.