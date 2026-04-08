Proposta que amplia validade de exames para 180 dias avança no Senado

📸 Foto: Reprodução/Redes sociais

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A dificuldade para marcar exames e o vencimento das guias antes do atendimento motivaram a aprovação, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), de um projeto que amplia a validade dos pedidos médicos para até 180 dias. A proposta tenta reduzir a burocracia e evitar que pacientes precisem retornar ao médico apenas para renovar solicitações.

Autor do projeto, o senador Jorge Seif chamou atenção para um problema recorrente no sistema de saúde. “Você alguma vez já foi no médico, pediu um exame, demorou a marcar o exame e, quando voltou, já tinha perdido a validade?”, questionou. Segundo ele, a proposta busca encerrar esse ciclo: “Isso a partir de hoje acaba”.

Relator da matéria, o senador Alan Rick detalhou a mudança no prazo. “O projeto 3539 de 2024 estabelece a prorrogação do prazo para os exames, de 30 para 180 dias”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Bittar pode deixar base de Mailza e apoiar Alan; Governo desconhece ‘crise’

Ele ressaltou que a medida vai além da ampliação do tempo e pode impactar diretamente a rotina dos pacientes. “Isso garante redução da burocracia, redução de gastos, de custos e da perda de tempo dos pacientes”, afirmou.

Benefícios

O parlamentar também destacou o benefício para pessoas em tratamento contínuo. “Imagine o paciente com diabetes, com doenças renais crônicas ou que tenha alguma doença rara e precise de tempo”, disse, ao elogiar a iniciativa. “É um projeto extraordinário, e foi uma honra relatar e aprovar por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.”

A proposta foi aprovada por unanimidade na CAS e segue para as próximas etapas de tramitação no Congresso Nacional.