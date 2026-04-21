Conheça a quadrilheira venceu o câncer e voltou ao São João acreano

Professora e quadrilheira retorna às apresentações em 2026 após tratamento e emociona ao falar de superação e fé

A professora e quadrilheira Naiara Pinheiro vive, em 2026, um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pessoal e cultural. Após enfrentar um câncer de mama diagnosticado no fim de 2023, ela retorna aos ensaios de quadrilha junina curada e com um novo significado para a vida e para a arte que acompanha sua história há mais de duas décadas.

A volta aos arraiais não representa apenas o retorno a uma atividade cultural, mas também a concretização de um sonho que, por um período, parecia distante. Integrante do movimento junino desde 2002, Naiara soma cerca de 24 anos dedicados à quadrilha, uma paixão que, segundo ela, vai muito além da dança.

“Quadrilha não é só uma dancinha como antigamente. Hoje é algo profissional, que exige responsabilidade, dedicação e muito esforço”, explica.

Antes mesmo de descobrir a doença, em 2023, Naiara já enfrentava uma rotina intensa. Dividindo o tempo entre o trabalho durante o dia e os ensaios à noite, ela relata que estava fisicamente e emocionalmente sobrecarregada.

“Eu estava muito cansada e, em todo ensaio, dizia que aquele seria meu último ano. Eu já não queria mais dançar”, relembra.

Poucos meses após o fim das apresentações daquele ano, veio o diagnóstico que mudaria completamente sua perspectiva de vida.

“Quando descobri o câncer, tudo muda. Você pensa que vai morrer, que sua vida acaba ali. Começa a refletir sobre seus sonhos, sobre tudo que ama”, conta.

Entre esses sonhos e afetos, a quadrilha sempre ocupou um lugar central. Mais do que uma atividade cultural, ela define como uma experiência emocional profunda.

“A quadrilha é amor, é entrega. É uma magia que só quem dança consegue entender. Pensar que eu não poderia mais viver isso foi muito difícil”, afirma.

Durante o tratamento, iniciado em 2024, Naiara precisou se afastar completamente dos ensaios. Em meio à quimioterapia, a saudade da quadrilha se tornou um dos desafios emocionais mais intensos.

“Mesmo sem poder dançar, eu fazia questão de estar presente. Saía de Porto Velho e percorria quase 500 quilômetros só para assistir. Quando não conseguia, assistia de longe e chorava muito”, relata.

Em 2025, apesar da evolução no tratamento, o retorno ainda não foi possível. A recuperação exigia tempo, paciência e cuidados contínuos, especialmente devido às sequelas físicas.

“Eu fiquei com limitações no braço, o que dificultava muito. Foi um processo lento”, explica.

Com o avanço da fisioterapia e a melhora progressiva da saúde, Naiara começou a vislumbrar a possibilidade de voltar às apresentações. Em 2026, já em remissão, decidiu retomar a atividade que sempre fez parte de sua vida.

“Quando percebi que estava bem, que tinha condições de voltar, tudo ficou mais leve. A própria quadrilha tem ajudado na minha recuperação, no fortalecimento do braço”, diz.

O retorno a arena é marcado por emoção e também por homenagens. Naiara lembra de pessoas importantes que fizeram parte da trajetória da quadrilha e que não estão mais presentes.

Entre elas, Naty Lima, marcadora da Junina Pega-Pega, que faleceu em 2025, e Nina, rainha da quadrilha, que faleceu em 2023).

“A Naty sempre dizia que dançava por mim e pela Nina. Hoje, sou eu que digo: Naty, é por você. Estar ali e lembrar delas torna tudo ainda mais forte”, afirma.

Para Naiara, voltar a dançar após enfrentar a doença representa mais do que uma conquista pessoal. É um símbolo de fé, resistência e valorização da vida.

“Pode parecer simples para algumas pessoas, mas não é. Quem passou por um momento assim sabe o que significa poder voltar a fazer o que ama”, destaca.

Ela reforça que a experiência mudou completamente sua forma de enxergar a vida e os sonhos.

“Realizar sonhos é algo indescritível. Eu acreditei, tive força e hoje estou aqui. É uma gratidão sem fim”, completa.

A trajetória de Naiara Pinheiro se transforma, agora, em inspiração para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Ao compartilhar sua história, ela reforça a importância da fé, da persistência e do apoio emocional durante o tratamento.

Além disso, sua volta fortalece o movimento junino, que ganha não apenas uma dançarina de volta, mas um exemplo de superação dentro da cultura popular.

Entre passos coreografados e figurinos coloridos, Naiara retorna a arena de folguedos com uma nova perspectiva: a de quem venceu uma batalha difícil e encontrou, na arte, um caminho para recomeçar.

“Hoje, cada apresentação tem um significado diferente. É como viver um sonho que um dia parecia impossível”, finaliza.